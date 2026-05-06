Poľský minister prekvapil vyjadrením o Ficovi: „Možno mu to dokážeme odpustiť.“ Verí aj v novú kapitolu V4

Robert Fico podľa poľského ministra zahraničia Radoslawa Sikorského naznačil pozitívnu zmenu vo svojom postoji k Ukrajine. Ak slovenský premiér podporí pomoc Ukrajine, môže to podľa neho ospravedlniť jeho návštevu Moskvy.
Sikorski to vyhlásil počas diskusie na bezpečnostnej konferencii Defence 24 days v stredu, informuje varšavský spravodajca TASR.„Pred pár dňami som čítal rozhovor s premiérom Ficom. V skutočnosti vyznel veľmi pozitívne. Ak odblokuje pomoc Ukrajine, ale zároveň pôjde do Ruska, možno mu to dokážeme odpustiť,“ povedal Sikorski.
Verí aj v novú kapitolu V4
Dúfa tiež, že V4 čaká nová kapitola. Šéf poľskej diplomacie vyjadril očakávanie, že aj nová maďarská vláda by mohla zrušiť vetá týkajúce sa pomoci Kyjevu a pripomenul aj už schválenú pôžičku vo výške 90 miliárd eur.
