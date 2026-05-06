Slovenských pacientov čakajú veľké zmeny: Šaško predstavil reformu v liekovej politike, pozrite si prehľad

Reforma liekovej politiky, ktorú v stredu schválila vláda, má zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu i prístup pacientov k liečbe. Dostupnejšie by mali byť napríklad lieky pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami a upraviť by sa mali aj podmienky úhrady liekov na výnimku.
Po novom by sa zdravotným poisťovniam mohol zrušiť výdavkový strop na výnimkové lieky. Návrh novely prináša aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), ktorý návrh reformy predstavil na stredajšej tlačovej konferencii aj so zástupcami celého sektora.
Schvaľovanie liekov má byť transparentnejšie
Schvaľovanie liekov by malo byť po novom transparentnejšie, s jasnými pravidlami. „Nastavujú sa jednak jasné procesné lehoty, podmienky vstupu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na trh, ale aj transparentné informovanie o nich,“ priblížil Šaško.
Ľahší prístup k liekom by mali mať detskí pacienti a pacienti so závažnými ochoreniami. „Pridali sme novú definíciu lieku na pediatrickú indikáciu, prepracovali sme definíciu závažného ochorenia a zavádzame nové možnosti vstupu nových liekov po vzore Českej republiky,“ vysvetlil minister.
Menia sa pravidlá pri výnimkových liekoch
Jedným z najvýznamnejších navrhovaných opatrení je zmena podmienok úhrad liekov na výnimky. Po novom by sa zdravotným poisťovniam mohol zrušiť maximálny limit výdavkov na tieto lieky. Návrh novely zároveň definuje jasné kritériá nároku pacienta na tieto lieky, ktorý má byť záväzný pre všetky zdravotné poisťovne. Dohľad nad schvaľovaním úhrady výnimkovej liečby by mal byť v kompetencii Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).
Reforma rieši aj problematiku nelegálneho reexportu liekov. Posilniť by sa mala kontrola nad obchodovaním s liekmi a falšovaním receptov. „Spresňujeme pravidlá mimoriadneho objednávania, zavádzame povinnosť lekární zabezpečiť spätný predaj nevydaného lieku veľkodistribútorovi a držiteľovi registrácie, ktorí budú mať jasné pravidlá na odmietnutie podozrivých objednávok, a k tomu sa zavádzajú prísne sankcie za porušenie, aby boli pravidlá nielen jasné, ale aj reálne vymožiteľné,“ objasnil minister.
Falšovanie receptov má byť trestným činom
V tejto súvislosti zároveň avizoval zmenu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, podľa ktorej by malo byť falšovanie receptu trestným činom. Na úprave pracuje aj s rezortmi vnútra a spravodlivosti. V parlamente by mala byť podľa jeho slov predložená na septembrovej schôdzi.
Novela obsahuje aj opatrenia na zabezpečenie dostupnosti a zotrvania liekov v úhradovom mechanizme. „Historicky prvýkrát zavádzame možnosť formou jednoduchej žiadosti o navýšenie cien generík a biosimilárov s jediným cieľom, aby tieto lieky neodchádzali zo slovenského trhu a ostali v systéme pre našich pacientov, ktorí sú naň odkázaní,“ ozrejmil šéf rezortu. Návrh legislatívy zároveň určuje reguláciu cien liekov vyrábaných z ľudskej krvi a krvnej plazmy.
Zavádza sa aj pojem istota liečby
Zaviesť by sa mali aj jasné pravidlá, ktoré majú uľahčiť vstup inovatívnych zdravotníckych pomôcok na mieru i dietetických potravín s vyváženým nutričným zložením na trh tak, aby boli hradené z verejného zdravotného poistenia. Novela zároveň zavádza pojem istota liečby, ktorý držiteľovi registrácie lieku určuje povinnosť doliečiť pacientov. „A to po dobu, do ktorej má podpísanú zmluvu s ministerstvom zdravotníctva, alebo 24 mesiacov, ak by došlo k vyradeniu lieku pre nesplnenie nákladovej efektívnosti do troch rokov,“ dodal Šaško.
Šéf rezortu považuje návrh reformy za kľúčový a riadne prediskutovaný zákon. Pripomenul, že mu predchádzala široká celosektorová diskusia so všetkými kompetentnými zástupcami, vrátane zástupcov pacientov. Návrh novely plánuje predložiť Národnej rade SR v piatok (8. 5.), v druhom čítaní by podľa neho mohol byť na septembrovej parlamentnej schôdzi. Dovtedy je pripravený diskutovať o pripomienkach i s poslancami.
„Budem, samozrejme, rešpektovať aj názory poslancov Národnej rady, ale budú musieť byť kvalifikované, nie populistické, nie lobistické,“ zdôraznil. Účinnosť novely sa navrhuje od októbra 2026. Zmeny týkajúce sa úhrad liekov na výnimky by mali byť platné až od januára 2027. Vláda v stredu schválila návrh novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Má zabezpečiť, aby boli na Slovensku lieky dostupnejšie.
Nahlásiť chybu v článku