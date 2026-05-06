Minister Kaliňák pomenoval hrozbu z Ruska: Západ vraj situáciu podcenil, varuje pred dôsledkami

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Kaliňák upozornil na zbližovanie Ruska a Číny.

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v stredu na bezpečnostnej konferencii Defence24 Days v Poľsku upozornil na strategické zbližovanie sa Ruska a Číny. Vyhlásil, že Moskva sa postupne stáva čoraz viac závislou od Pekingu, čo nie je v záujme Západu.

Informuje o tom varšavský spravodajca TASR. „Vidíme, ako sa Rusko a Čína zbližujú. Nie sú prirodzenými priateľmi, no Rusko sa stáva úplne závislým od Číny,“ uviedol Kaliňák, podľa ktorého sa ich spolupráca prehlbuje. „Pýtam sa, či to je to, čo chceme? Či je tento dvojblok dobrým riešením. Alebo či by nebolo bezpečnejšie držať ich od seba o niečo viac,“ uviedol a zdôraznil, že NATO a Európa musia pri bezpečnostnej politike uvažovať globálne a zamerať sa aj na vzťahy s krajinami mimo Aliancie.

Kritizoval aj prístup Západu

Minister zároveň kritizoval, že Západu sa nepodarilo získať podporu významných štátov ako India či Čína v otázke opatrení voči Rusku. Podľa neho je práve rozpoltenosť medzinárodného spoločenstva jedným z dôvodov, prečo nepriniesli očakávaný efekt. „Môžeme sa snažiť byť jednotní v NATO a v Európe, ale to nestačí. Nepresvedčili sme Indiu, nesústredili sme sa na Čínu ani na takmer polovicu sveta,“ uviedol.

Foto: SITA/AP

V súvislosti s vojnou na Ukrajine Kaliňák povedal, že konflikt zásadne mení pohľad armád na moderné bojisko. Podľa neho sa vojna v niektorých aspektoch vracia k modelom známym z prvej a druhej svetovej vojny, pričom kľúčovú úlohu teraz zohrávajú drony a dlhodobé opotrebovacie boje. Minister zároveň vyzval na posilnenie európskej obrannej infraštruktúry. Podľa neho by strategické projekty vo východnom krídle NATO mali byť financované spoločným úsilím Európskej únie a spojencov, nielen z rozpočtov jednotlivých krajín.

Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

