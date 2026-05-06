Ohrozené sú stovky zvierat: Na Slovensku potvrdili nebezpečnú nákazu, prijali mimoriadne opatrenia

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Na Slovensku potvrdili nebezpečnú nákazu.

V komerčnom chove domácich ošípaných v katastri obce Lovča v okrese Žiar nad Hronom bolo Národným referenčným laboratóriom vo Zvolene potvrdené ohnisko afrického moru ošípaných (AMO).

Na sociálnej sieti o tom v stredu informovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR s tým, že v chove sa nachádza 805 ošípaných.

Počet uhynutých ošípaných rýchlo rástol

Ako ŠVPS priblížila, v pondelok 4. mája nahlásil majiteľ úhyn ošípanej, bola vykonaná pitva, pričom patologicko-anatomický nález nebol jednoznačný. Počas utorka 5. mája nahlásil úhyn ďalších 13 kusov a v stredu ďalších 32 kusov. „Príznaky choroby momentálne vykazuje 40 kusov za príznakov horúčky a respiratórneho syndrómu s výtokom z nozdier, zväčša krvavým,“ uviedla ŠVPS.

ŠVPS SR v Bratislave a Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Žiari nad Hronom prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných v chovoch domácich ošípaných. Vytýčili aj trojkilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a desaťkilometrové pásmo dohľadu. Depopulácia ohniska nákazy bude podľa ŠVPS v najbližších dňoch.

Platia prísne zákazy a obmedzenia

V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu. Iné druhy zvierat či telá ošípaných možno premiestňovať len s povolením RVPS. Usmrcovať ošípané možno len s povolením a pod dohľadom RVPS. Zakázané je aj premiestňovanie mäsa či produktov z ošípaných z chovu do chovu.

Foto: Ilustračné (Archív TASR)

ŠVPS zároveň chovateľov upozornila na dodržiavanie biologických opatrení na ochranu chovov, realizáciu dohľadu v chovoch, hlásenie úhynov a zmien správania ošípaných a povinnosť registrácie chovov, aj keď chovajú čo i len jednu ošípanú.

Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
