Ohrozené sú stovky zvierat: Na Slovensku potvrdili nebezpečnú nákazu, prijali mimoriadne opatrenia

V komerčnom chove domácich ošípaných v katastri obce Lovča v okrese Žiar nad Hronom bolo Národným referenčným laboratóriom vo Zvolene potvrdené ohnisko afrického moru ošípaných (AMO).
Na sociálnej sieti o tom v stredu informovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR s tým, že v chove sa nachádza 805 ošípaných.
Počet uhynutých ošípaných rýchlo rástol
Ako ŠVPS priblížila, v pondelok 4. mája nahlásil majiteľ úhyn ošípanej, bola vykonaná pitva, pričom patologicko-anatomický nález nebol jednoznačný. Počas utorka 5. mája nahlásil úhyn ďalších 13 kusov a v stredu ďalších 32 kusov. „Príznaky choroby momentálne vykazuje 40 kusov za príznakov horúčky a respiratórneho syndrómu s výtokom z nozdier, zväčša krvavým,“ uviedla ŠVPS.
ŠVPS SR v Bratislave a Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Žiari nad Hronom prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných v chovoch domácich ošípaných. Vytýčili aj trojkilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a desaťkilometrové pásmo dohľadu. Depopulácia ohniska nákazy bude podľa ŠVPS v najbližších dňoch.
Platia prísne zákazy a obmedzenia
V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu. Iné druhy zvierat či telá ošípaných možno premiestňovať len s povolením RVPS. Usmrcovať ošípané možno len s povolením a pod dohľadom RVPS. Zakázané je aj premiestňovanie mäsa či produktov z ošípaných z chovu do chovu.
ŠVPS zároveň chovateľov upozornila na dodržiavanie biologických opatrení na ochranu chovov, realizáciu dohľadu v chovoch, hlásenie úhynov a zmien správania ošípaných a povinnosť registrácie chovov, aj keď chovajú čo i len jednu ošípanú.
