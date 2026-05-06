Medzi obvinenými je aj príslušník ZVJS: Polícia pri akcii Tábor zaistila pervitín, anaboliká aj mobilné telefóny

Foto: SITA/Ministerstvo vnútra SR

Nina Malovcová
TASR
Padlo päť obvinení, zaistili aj anaboliká.

Polícia v stredu obvinila päť osôb z drogovej trestnej činnosti, pričom jedna z nich je príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Zaistila pervitín aj anaboliká. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek v súvislosti s rozsiahlou protidrogovou akciou s krycím názvom Tábor.

V rámci realizácie procesných úkonov boli vykonané viaceré domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. „Počas nich sme zaistili viaceré mobilné telefóny a nosiče digitálnych stôp, ktoré budú podrobené znaleckému skúmaniu,“ uviedol hovorca. Podotkol, že cieľom je zabezpečiť a vyhodnotiť dôkazy súvisiace s distribúciou omamných a psychotropných látok, látok s anabolickým účinkom, ako aj neoprávneným vnášaním mobilných zariadení do prostredia výkonu trestu odňatia slobody.

Zaistili pervitín aj anaboliká

Ako priblížil, polícia zaistila metamfetamín s celkovou hmotnosťou takmer 75 gramov a priemernou koncentráciou účinnej látky vyše 56 percent. Podľa odborného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru ide o množstvo zodpovedajúce približne niekoľkým tisícom bežných jednotlivých dávok drogy. Okrem toho boli podľa Hájeka zaistené aj rôzne druhy látok s anabolickým alebo hormonálnym účinkom.

Foto: SITA/Ministerstvo vnútra SR

Obvinené osoby čelia viacerým trestným činom, a to najmä pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia, zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a so psychotropnou látkou organizovanou skupinou a zločin neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. V prípade príslušníka ZVJS bolo vznesené obvinenie aj pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Vyšetrovateľ zvažuje väzbu

„Doterajšie vyšetrovanie preukázalo, že trestná činnosť sa mala realizovať v priebehu rokov 2024 a 2025. V súčasnosti prebiehajú ďalšie procesné úkony vrátane výsluchov obvinených osôb. Vyšetrovateľ zároveň posudzuje splnenie zákonných dôvodov na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby,“ doplnil hovorca.

Dodal, že polícia bude aj naďalej dôsledne pokračovať v objasňovaní tejto trestnej veci, pričom nie je vylúčené rozšírenie obvinení o ďalšie skutky alebo osoby na základe vyhodnotenia zaistených dôkazov.

Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ realizovali začiatkom mája rozsiahlu protidrogovú akciu s krycím názvom Tábor. Akcia bola zameraná na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti a nepovoleného vnášania zakázaných predmetov do ústavov na výkon trestu odňatia slobody.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac