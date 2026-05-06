Hrôzostrašná nehoda v Bratislave: Vodič prerazil zábradlie a skončil pod mostom, v horiacom aute nemal šancu prežiť

V bratislavských Vajnoroch na križovatke ulíc Rybničná – Púchovská došlo v stredu podvečer k dopravnej nehode dvoch áut. Jedno z nich zhorelo, pričom vodič na mieste zraneniam podľahol. V úseku je zastavená železničná premávka.
Cestná premávka je riadená dopravnými policajtmi. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Auto po nehode zhorelo
„Podľa doposiaľ zistených informácií malo osobné vozidlo značky Toyota smerovať z Púchovskej ulice smer Rybničná, pričom vodič pravdepodobne nezvládol riadenie a narazil do idúceho vozidla značky Škoda, následne bol odrazený s vozidlom cez chodník, kde prerazil zábradlie a spadol s vozidlom pod premostenie. Vozidlo značky Toyota sa po dopravnej nehode vznietilo a zhorelo,“ priblížila hovorkyňa.
Dodala, že presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu objasňovania.
