Poznáme najbezpečnejšie miesto v aute a nikto tam nikdy nechce sedieť: Pravdepodobnosť zranení klesá až o 30 %

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Asi každý sa už posťažoval, keď si na toto miesto musel sadnúť. Po tomto zistení ale zmeníte názor.

Cesty sú v tomto období klzké a nepredvídateľné. Preto ešte predtým, než si sadnete do auta, dbajte na dodržiavanie pravidiel a nezabúdajte na povinné zimné (prípadne celoročné) pneumatiky. A, samozrejme, na vozovke buďte ohľaduplní k jej ďalším členom. No zamysleli ste sa už niekedy nad tým, ktoré miesto v aute je v prípade nehody najbezpečnejšie? Odpoveď vás pravdepodobne prekvapí, no dáva zmysel. 

Najbezpečnejším miestom v aute má byť to, kde mnohí sedia najmenej radi. Veď to poznáte, ak sa máte na zadných sedadlách „potlačiť“ traja, nikto nechce sedieť v strede. A to je chyba, pretože v prípade nepredvídateľnej situácie práve pasažier sediaci na tomto mieste môže vyviaznuť najlepšie.

Ilustračná foto: Unsplash

Vzadu a v strede

Automobilový expert Lucas Waldenback v rozhovore pre Reader’s Digest prezradil, že pre väčšinu cestujúcich je najbezpečnejším miestom v aute prostredné sedadlo vzadu.

Jeho slová potvrdzuje aj štúdia publikovaná v časopise Journal of Safety Research, podľa ktorej majú ľudia sediaci na tomto mieste asi o 25 až 30 % nižšiu pravdepodobnosť vážneho zranenia pri vážnych dopravných nehodách v porovnaní s pasažiermi na ostatných miestach vozidla. 

Stačí sa zamyslieť

Vysvetlenie je jednoduché – toto miesto sa nachádza najďalej od všetkých zón, kde hrozí náraz. A ak navyše sedia okolo vás ďalší štyria ľudia, stáva sa ešte bezpečnejším, keďže stlmia prípadný náraz ešte viac. Samozrejme, závisí to aj od typu nehody.

Veríme, že do takejto situácie sa nikto z nás nedostane. No pre istotu si nezabúdajte pri cestovaní autom vždy zapnúť bezpečnostné pásy.

