26-ročná žena zarába 12-tisíc eur týždenne, len tak si kúpila dom aj auto: Keď zistíte, čo robí, zdvihne sa vám žalúdok

Občas stačí dobrý nápad a človek si môže tak finančne polepšiť, ako sa mu ani len nesnívalo. No niekedy si ľudia privyrábajú skutočne bizarným spôsobom, až sa to niekomu môže zdať zvláštne. Samozrejme, my nikoho nesúdime, len dodávame, že práca, ktorú vykonáva táto žena, nemusí byť po chuti každému. A to aj napriek tomu, že jej vynáša tisíce eur.

26-ročná Alexia Grace sa o svojom skutočne nezvyčajnom spôsobe zarábania peňazí rozhovorila v britskej relácii This Morning, upozornil portál LADbible. Aby diváci pred obrazovkami lepšie pochopili, čo vlastne robí, priniesla so sebou malé fľaštičky naplnené tekutinou. Presnejšie, telesnými tekutinami, ktoré vyprodukovalo jej telo.

Predáva svoj pot

Teraz ste si možno predstavili skutočne rôzne veci. Pravdou je, že Alexia si zarába predajom svojho potu. Ten hromadí v malých fľaštičkách a vynáša jej brutálne peniaze. Konkrétne si dokáže takýmto spôsobom zarobiť až 10-tisíc libier týždenne, čo predstavuje v prepočte 12-tisíc eur.

Asi vás zaujíma, ako si svoj pot „odoberá“. Táto časť už neznie veľmi príjemne a niekomu by sa to možno mohlo až hnusiť. Alexia ho žmýka zo spoteného oblečenia do nádoby, z ktorej ho následne pomocou striekačky plní do malých nádobiek. Keďže sa venuje boxu, o pot nemá núdzu.

No vyzerá to tak, že Alexii to neprekáža. A niet sa čo čudovať, keď si vďaka peniazom z tohto „biznisu“ mohla dovoliť kúpiť dom aj auto. Avšak nie každému je to po chuti.

Ľuďom je z toho poriadne zle

Zhrozené reakcie divákov rannej relácie, v ktorej sa Alexia objavila, nenechali na seba dlho čakať. „Je mi z toho zle,“ podotkol jeden komentujúci. „Už nechcem žiť v tejto spoločnosti,“ dodal niekto ďalší.

Objavilo sa aj zamyslenie nad tým, čo vlastne ľudia s jej potom následne robia. Našťastie, odpoveď na túto otázku nepoznáme.