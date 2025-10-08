Poznáme meno prvého miliardára v histórii svojho športu: Zaradil sa k najbohatším ľuďom na planéte

Ilustračná foto: TASR / Unsplash

Michaela Olexová
SITA
Tipli by ste si, ktorý futbalista dokázal nahromadiť také bohatstvo?

Dvakrát hádať netreba — ide o svetoznámeho portugalského futbalistu Cristiana Ronalda, ktorého čistý majetok dosiahol hodnotu 1,4 miliardy dolárov (približne 1,2 miliardy eur). Do sumy sa započítali príjmy z kariéry, investície aj výnosy z reklám a propagácie rôznych značiek.

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa stal podľa agentúry Bloomberg prvým futbalovým miliardárom.

Len zmluva so spoločnosťou Nike mu priniesla takmer 18 miliónov ročne

Index uvedenej spoločnosti monitoruje najbohatších ľudí na svete na základe ich čistého majetku. Hodnotenie zohľadňuje príjmy z kariéry, investície a podporu z rôznych reklamných spoločností či ich propagáciu. Suma sumárum to je dokopy 1,4 miliardy dolárov (približne 1 203 370 000 eur).

Foto: SITA/AP

V rokoch 2002 až 2023 zarobil Ronaldo na platoch viac ako 550 miliónov dolárov (cca 472 752 500 eur). Prirátalo sa k tomu aj sponzorstvo vrátane desaťročnej zmluvy so spoločnosťou Nike v hodnote takmer 18 miliónov dolárov ročne (15 471 900 eur).

Aktuálne plynie Ronaldovi nový dvojročný kontrakt v saudskoarabskom klube Al-Nassr v hodnote vraj viac ako 400 miliónov dolárov (343 820 000 eur), ktorá ho v tíme udrží aj po jeho 42. narodeninách. Pred reprezentačnými zápasmi rodného Portugalska sa vyjadril, že by v kariére chcel pokračovať ešte niekoľko rokov, keďže sa cíti v dobrej kondícii a forme.

Argentínčan a útočník Interu Miami Lionel Messi podľa agentúry Bloomberg zarobil počas svojej kariéry viac ako 600 miliónov dolárov (515 730 000 eur) pred zdanením. To zahŕňa 20 miliónov dolárov (17 191 000 eur) garantovanej ročnej mzdy od roku 2023, čo je približne len 10 percent Ronaldovho príjmu za rovnaké obdobie. Po odchode do športového dôchodku by mal 38-ročný Messi získať podiel v americkom klube. Neskôr by sa do skupiny futbalových miliardárov mohol pridať aj on.

