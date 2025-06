Monika žije v Dánsku: Obed v bistre tu stojí aj 16 eur. Platy sú násobne vyššie ako na Slovensku, viem ušetriť viac peňazí

Život v zahraničí nie je vždy taký ružový, ako by sa nám mohlo zdať. Monika Fábryová je Slovenka, ktorá už 4 roky žije v Dánsku a zároveň tam pracuje v oblasti marketingu. Nazrite s nami na život v Škandinávii z pohľadu cudzinky, ktorá si tu vybudovala svoj nový domov.

Monika na svojom instagramovom profile Slovenka v Dánsku šíri autentické zážitky a rozdiely medzi našou krajinou a Dánskom. Ako sa zmenil jej život po presťahovaní sa za snúbencom do jednej z najšťastnejších krajín sveta? Čo sa jej na Dánsku najviac páči a čo jej, naopak, prekáža? Ako vyzerá jej každodenný život, koľko stojí život v Dánsku, koľko tam ľudia zarábajú, ale aj to, čo je na Slovensku lepšie, nám Monika porozprávala v našom rozhovore.

Kedy a prečo ste odišli žiť do Dánska?

V Dánsku som bola prvýkrát ešte počas strednej školy na krátkom študijnom pobyte pred približne 15 rokmi, kde som spoznala svojho už teraz snúbenca. Po skončení pobytu som sa však musela vrátiť domov a dokončiť si školu. Dlhé roky som žila v Česku a následne chvíľu aj v Írsku.

Do Dánska som sa presťahovala ešte počas pandémie, ktorá mi, podobne ako mnohým ďalším ľuďom, priniesla niekoľko zásadných zmien do života. Hľadala som si novú prácu, a keďže môj partner je Dán, povedala som si — prečo teda neskúsiť Dánsko? Našťastie sa to podarilo a dnes som tu už štvrtý rok.

Čo všetko ste museli pred odchodom zariadiť? Aké úrady navštíviť? Potrebovali ste nejaké potvrdenia?

V mojom prípade som toho veľa nemusela vybavovať, keďže som v zahraničí žila už takmer dekádu, a teda všetky záležitosti týkajúce sa zdravotného a sociálneho poistenia či zmeny daňového domicilu som na Slovensku riešiť nemusela.

Ak však plánujete vycestovať do zahraničia za prácou na dlhší čas, určite sa odhláste zo zdravotného poistenia na Slovensku. Slovenskému daňovému úradu oznámte zmenu daňovej rezidencie. Trvalý pobyt na Slovensku si odhlasovať zatiaľ nemusíte, najmä ak viete, že sa raz plánujete vrátiť domov a do zahraničia odchádzate len na niekoľko rokov. O svojom pobyte v zahraničí môžete informovať aj Ministerstvo vnútra SR alebo slovenskú ambasádu v danej krajine — nie je to povinné, no odporúča sa to.

Určite si so sebou vezmite všetky dôležité doklady, ako občiansky preukaz alebo cestovný pas. (Pre zaujímavosť: v Dánsku občianske preukazy neexistujú, ale doklady z iných krajín, vrátane slovenských, sú, samozrejme, uznávané). Môže sa vám zísť aj rodný list, výpis z registra trestov (ak ho vyžaduje zamestnávateľ), Európsky preukaz poistenca (ak vás ešte kryje slovenská poisťovňa), ako aj akékoľvek diplomy alebo certifikáty, ak sú požadované vašou budúcou školou alebo zamestnávateľom v Dánsku.

Po príchode do Dánska vás čaká relatívne jednoduchý proces získania tzv. CPR-čísla, čo je obdoba nášho rodného čísla. Na jeho získanie budete potrebovať cestovný doklad, pracovnú zmluvu (alebo potvrdenie o štúdiu) a nájomnú zmluvu. Po pridelení CPR-čísla ste automaticky zaregistrovaní v zdravotnom systéme — v Dánsku existuje len jedna verejná zdravotná poisťovňa, resp. jednotný systém zdravotnej starostlivosti pre všetkých, ktorý je financovaný z vašich daní. Po získaní CPR-čísla sa následne zaregistrujete do dánskeho daňového systému online.

Čo vás na Dánsku zaujalo najviac? Naopak, je niečo, čo sa vám tam nepáči?

Veľmi ma fascinuje, ako sa Dánsko a ostatné škandinávske krajiny na prvý pohľad javia ako podobné „západoeurópskym“ štátom, no keď tu začnete žiť dlhšie, zistíte, aké veľmi odlišné v skutočnosti sú od zvyšku Európy. Všetko je tu nastavené tak, aby riešenia akéhokoľvek systému boli čo najjednoduchšie a zároveň najúčinnejšie.

Dáni si veľmi potrpia na čistý, jednoduchý dizajn, funkčnosť a súlad, a to nie sú len prvky ich slávneho škandinávskeho interiérového štýlu, ale tieto princípy sú prenesené aj do každodenného života, infraštruktúry a fungovania inštitúcií ako školstvo, zdravotníctvo či verejná správa. Všetko je navrhnuté tak, aby to bolo pre ľudí čo najjednoduchšie a najefektívnejšie. Keď tu žijete, máte pocit, že vás systém doslova vedie za ruku a pomáha vám, na rozdiel od mnohých iných krajín, kde na vás číhajú zbytočné administratívne prekážky a byrokratická džungľa na každom kroku.

Tiež ma fascinuje ich vzťah k práci. Dáni si veľmi zakladajú na oddelení súkromného života od toho pracovného. Pracujú 37,5 hodiny týždenne. Ak zostávate v práci dlhšie, dánski kolegovia vás za to nepochvália, skôr sa budú čudovať, či vám nepreskočilo. Väčšina ľudí končí pracovný deň okolo 16:00, v piatok často už o 14:30. Dáni nikdy nebudú robiť nič navyše zadarmo alebo za málo peňazí.

