Pozemky zúfalých majiteľov za 1,14 milióna sú na odpis: Pre „inváziu“ žijú v pekle

Zúfalí majitelia domov v Surrey (Spojené kráľovstvo) prosia o pomoc. Opisujú svoje zhrozenie nad ničením zelených pásov a očividným porušovaním stavebných predpisov. Obávajú sa, že ich miliónové nehnuteľnosti stratili hodnotu, pretože sa do ich bezprostrednej blízkosti bez povolenia nasťahovali cestovatelia s desiatkami karavanov.
Majitelia svoje domy opisujú ako „obkľúčené inváziou“. Ako informuje MailOnline, podľa ich slov bolo pozdĺž 750-metrového úseku poľnej cesty umiestnených približne 70 karavanov, čím sa z nich stala menšina na vlastnom území. Tvrdia, že mestská rada situáciu nezvládla – ľudia si môžu najprv umiestniť čokoľvek, čo chcú, a o povolenie žiadať až dodatočne.
Podľa reportérov z MailOnline panuje v lokalite napätá atmosféra. Majitelia pozemkov tvrdia, že sa stali obeťami asociálneho správania – na ich autá dopadajú kamene a sú urážaní a slovne napádaní. Kedysi idylická oblasť sa podľa nich zmenila na peklo a oni sa dnes boja opustiť svoje domovy.
Phil Cater, majiteľ jedného z domov, ktorý kúpil nehnuteľnosť v roku 2022 za takmer milión libier (zhruba 1,14 milióna eur), tvrdí, že jeho pozemok dnes nemá žiadnu hodnotu.
„Toto miesto sme kúpili, pretože bolo v nádhernej lokalite, obklopené stromami – chránenými stromami. Bolo to tu nádherné,“ povedal.
Prezradil, že sa sem nasťahovali vo februári 2022. „Prešlo asi šesť týždňov a jedného dňa dorazili pracovníci s ťažkými strojmi, vyrúbali všetky stromy, skosili kríky a zabili divokú zver. Potom prišli nákladné autá a zapustili tu tvrdú konštrukciu asi do hĺbky jedného metra. Bolo to ako vojenská operácia. Zaplatil som za tento dom skoro milión libier a jeho hodnota už klesla najmenej o štvrť milióna – a to len, ak by som ho vôbec dokázal predať.“
Cater opisuje aj osobné útoky: „Keď som sa snažil zistiť, či majú stavitelia povolenie, bol som napadnutý. Vyšiel som von, chcel som protestovať a plánoval som aj všetko nafotiť. Jeden z nich mi vzal telefón a donútil ma snímky vymazať. Ďalší po mne hodil zapnutú motorovú pílu. Deti hádzali kamene do môjho domu aj do áut, ktoré sa snažili prejsť po ceste.“
