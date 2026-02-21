Pozemky zúfalých majiteľov za 1,14 milióna sú na odpis: Pre „inváziu“ žijú v pekle

obkľúčení karavanmi

Ilustračná foto: reprofoto, Google Maps

Michaela Olexová
Majitelia pozemkov tvrdia, že sa stali obeťami asociálneho správania – na ich autá dopadajú kamene a sú urážaní a slovne napádaní.

Zúfalí majitelia domov v Surrey (Spojené kráľovstvo) prosia o pomoc. Opisujú svoje zhrozenie nad ničením zelených pásov a očividným porušovaním stavebných predpisov. Obávajú sa, že ich miliónové nehnuteľnosti stratili hodnotu, pretože sa do ich bezprostrednej blízkosti bez povolenia nasťahovali cestovatelia s desiatkami karavanov.

Majitelia svoje domy opisujú ako „obkľúčené inváziou“. Ako informuje MailOnline, podľa ich slov bolo pozdĺž 750-metrového úseku poľnej cesty umiestnených približne 70 karavanov, čím sa z nich stala menšina na vlastnom území. Tvrdia, že mestská rada situáciu nezvládla – ľudia si môžu najprv umiestniť čokoľvek, čo chcú, a o povolenie žiadať až dodatočne.

Podľa reportérov z MailOnline panuje v lokalite napätá atmosféra. Majitelia pozemkov tvrdia, že sa stali obeťami asociálneho správania – na ich autá dopadajú kamene a sú urážaní a slovne napádaní. Kedysi idylická oblasť sa podľa nich zmenila na peklo a oni sa dnes boja opustiť svoje domovy.

Prežívajú peklo, boja sa opustiť domov

Phil Cater, majiteľ jedného z domov, ktorý kúpil nehnuteľnosť v roku 2022 za takmer milión libier (zhruba 1,14 milióna eur), tvrdí, že jeho pozemok dnes nemá žiadnu hodnotu.

„Toto miesto sme kúpili, pretože bolo v nádhernej lokalite, obklopené stromami – chránenými stromami. Bolo to tu nádherné,“ povedal.

Prezradil, že sa sem nasťahovali vo februári 2022. „Prešlo asi šesť týždňov a jedného dňa dorazili pracovníci s ťažkými strojmi, vyrúbali všetky stromy, skosili kríky a zabili divokú zver. Potom prišli nákladné autá a zapustili tu tvrdú konštrukciu asi do hĺbky jedného metra. Bolo to ako vojenská operácia. Zaplatil som za tento dom skoro milión libier a jeho hodnota už klesla najmenej o štvrť milióna – a to len, ak by som ho vôbec dokázal predať.“

Cater opisuje aj osobné útoky: „Keď som sa snažil zistiť, či majú stavitelia povolenie, bol som napadnutý. Vyšiel som von, chcel som protestovať a plánoval som aj všetko nafotiť. Jeden z nich mi vzal telefón a donútil ma snímky vymazať. Ďalší po mne hodil zapnutú motorovú pílu. Deti hádzali kamene do môjho domu aj do áut, ktoré sa snažili prejsť po ceste.“

Náš dom mal byť našou najväčšou investíciou

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac