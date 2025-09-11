Povinná vojenská služba sa možno opäť stane realitou: Huliak ju navrhuje od 18 rokov, takto si to predstavuje

Foto: TASR - Jaroslav Novák/TASR (ilustračná)

Roland Brožkovič
SITA
Do diskusie chce vraj minister zapojiť politikov, vojakov aj širokú verejnosť.

Predseda Strany vidieka a minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak by chcel zaviesť povinnú vojenskú službu. Povedal to na dnešnej tlačovej besede v priestoroch Národnej rady SR. Ako spresnil, povinná vojenská služba by mala platiť pre mužov od 18 rokov, pričom pre ženy by bola dobrovoľná.

Vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu je to podľa neho nevyhnutné, aj keď uznal, že by išlo v čase konsolidácie o drahé opatrenie. Európa už nie je podľa Huliaka také bezpečné miesto ako pred 15 rokmi.

Minister našiel niekoľko dôvodov

„Za hranicami nášho štátu zúri vojna, do Poľska lietajú ruské drony, a premiér susedného štátu blúzni o Veľkom Maďarsku. Štát, ktorý nedokáže uchrániť hranice, nemá nárok na svoju existenciu. Chceme sa vážne zaoberať návrhom na minimálne trojmesačnú povinnú vojenskú službu po dovŕšení veku 18 rokov. Nie v kasárniach, ale formou výcviku blízko miesta trvalého bydliska,“ priblížil Huliak.

Do diskusie chce vraj zapojiť politikov, vojakov aj širokú verejnosť. Huliak v tejto súvislosti vyzdvihol armádu švajčiarskeho typu. „Švajčiari sú schopní behom dvoch hodín obsadiť dvoma miliónmi ľudí svoje hranice, tak takouto efektivitou slovenskej armády by sme sa mali zaoberať,“ doplnil Hulák s tým, že je tak potrebné postupovať vzhľadom na bezpečnostnú situáciu na Slovensku aj vzhľadom na to, že exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) odzbrojil slovenskú armádu.

