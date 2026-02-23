Používateľ iPhonu si všimol na ikone hodín na obrazovke skrytý detail. Mnohí o ňom nevedeli

Ak ste používateľmi iPhonu, možno teraz zostanete prekvapení. Všimli ste si niekedy, že sa sekundová ručička na ikone hodiniek neposúva vpred vždy rovnakým spôsobom?
Pred niekoľkými dňami sa na sociálnej sieti X objavil príspevok od prekvapeného nadšenca iPhonu, ktorý si všimol „skrytú“ funkciu ikony hodiniek. Spozoroval, že ich sekundová ručička sa nehýbe vždy rovnako. Ako upozornil portál UNILAD, ľudia začali búrlivo diskutovať o tom, či je to geniálny detail, ktorý Apple do svojho systému zakomponoval schválne, alebo len vedľajší efekt šetrenia batérie.
Wait… the Clock icon on iOS ticks like quartz watch in low power mode and mechanical in normal mode???
That’s ridiculous attention to detail
— Shishir (@ShishirShelke1) February 19, 2026
„Počkať… ikona hodín na iOS tiká ako quartzové hodinky v úspornom režime a ako mechanické v normálnom režime?“ opýtal sa a vyzdvihol túto zaujímavú maličkosť. Ak náhodou neviete, tak pri quartzových hodinkách sekundová ručička skáče a pri mechanických sa po ciferníku kĺže. V prípade, že máte práve v ruke iPhone, skontrolujte, akým spôsobom sa pohybuje práve teraz.
Prečo vzniká tento rozdiel?
Používateľ TikToku zároveň k svojmu príspevku pripojil ilustráciu, ktorou vysvetlil, ako to funguje v praxi – ak máte zapnutý úsporný režim, táto ručička tiká, no v normálnom režime kĺže.
Koľko ľudí, toľko názorov
V komentároch sa objavili reakcie od ľudí, podľa ktorých nejde o žiadnu zvýšenú pozornosť detailom, ale len o obyčajný spôsob ako šetriť batériu. „Keď animujete celý tok, znamená to, že sa musí zapínať a vypínať viac pixelov. Keď to skrátite na každú sekundu, pixely pracujú menej, čo šetrí výdrž batérie,“ stojí v jednom z možných vysvetlení. No našli sa aj tvrdenia, podľa ktorých to nemusí byť pravda.
Okrem toho sa ozvali aj ľudia, ktorí nie sú fanúšikmi tejto firmy a našli si dôvod k podpichnutiu. „Jeden „easter egg“ od 3-biliónovej spoločnosti po tom, čo vydá priemerný telefón,“ zasmial sa iný komentujúci na sociálnej sieti X.
Ďalší však priznali, že si rozdiel v pohybe sekundovej ručičky na obrazovke iPhonu nikdy nevšimli a že podľa nich je tento detail úžasný.
