Používateľ iPhonu si všimol na ikone hodín na obrazovke skrytý detail. Mnohí o ňom nevedeli

Ilustračná foto: Unsplash / Screen interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Geniálny detail, alebo len technické riešenie na šetrenie batérie?

Ak ste používateľmi iPhonu, možno teraz zostanete prekvapení. Všimli ste si niekedy, že sa sekundová ručička na ikone hodiniek neposúva vpred vždy rovnakým spôsobom? 

Pred niekoľkými dňami sa na sociálnej sieti X objavil príspevok od prekvapeného nadšenca iPhonu, ktorý si všimol „skrytú“ funkciu ikony hodiniek. Spozoroval, že ich sekundová ručička sa nehýbe vždy rovnako. Ako upozornil portál UNILAD, ľudia začali búrlivo diskutovať o tom, či je to geniálny detail, ktorý Apple do svojho systému zakomponoval schválne, alebo len vedľajší efekt šetrenia batérie.

„Počkať… ikona hodín na iOS tiká ako quartzové hodinky v úspornom režime a ako mechanické v normálnom režime?“ opýtal sa a vyzdvihol túto zaujímavú maličkosť. Ak náhodou neviete, tak pri quartzových hodinkách sekundová ručička skáče a pri mechanických sa po ciferníku kĺže. V prípade, že máte práve v ruke iPhone, skontrolujte, akým spôsobom sa pohybuje práve teraz.

Prečo vzniká tento rozdiel?

Používateľ TikToku zároveň k svojmu príspevku pripojil ilustráciu, ktorou vysvetlil, ako to funguje v praxi – ak máte zapnutý úsporný režim, táto ručička tiká, no v normálnom režime kĺže.

Foto: Screen interez.sk (Zuzana Veslíková)

Koľko ľudí, toľko názorov

V komentároch sa objavili reakcie od ľudí, podľa ktorých nejde o žiadnu zvýšenú pozornosť detailom, ale len o obyčajný spôsob ako šetriť batériu. „Keď animujete celý tok, znamená to, že sa musí zapínať a vypínať viac pixelov. Keď to skrátite na každú sekundu, pixely pracujú menej, čo šetrí výdrž batérie,“ stojí v jednom z možných vysvetlení. No našli sa aj tvrdenia, podľa ktorých to nemusí byť pravda.

Okrem toho sa ozvali aj ľudia, ktorí nie sú fanúšikmi tejto firmy a našli si dôvod k podpichnutiu. „Jeden „easter egg“ od 3-biliónovej spoločnosti po tom, čo vydá priemerný telefón,“ zasmial sa iný komentujúci na sociálnej sieti X.

Ďalší však priznali, že si rozdiel v pohybe sekundovej ručičky na obrazovke iPhonu nikdy nevšimli a že podľa nich je tento detail úžasný.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Messenger dnes pre mnohých končí, už ho nespustíte. Pozrite sa, či sa to týka aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac