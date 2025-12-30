Potopená ruská loď prevážala jadrové reaktory: Určené boli pre Kim Čong-una. Rusi to chceli utajiť

Foto: X/NEXTA

Nina Malovcová
SITA
Ruská loď skončila na dne mora, vyšetrovatelia hovoria o citlivom náklade.

Ruská nákladná loď Ursa Major, ktorá sa pred rokom potopila 110 kilometrov od španielskej Cartageny, prevážala dva jadrové reaktory určené pre Severnú Kóreu. Informovali o tom španielske noviny La Verdad.

Dňa 23. decembra 2024 sa v medzinárodných vodách medzi Španielskom a Alžírskom po sérii výbuchov v strojovni potopila loď Ursa Major, ktorá patrila do skupiny plavidiel tvoriacich ruskú tieňovú flotilu.

Dvaja členovia posádky sú nezvestní

Dvaja členovia posádky sú odvtedy nezvestní a s najväčšou pravdepodobnosťou mŕtvi, pričom 14 ľudí sa podarilo zachrániť. Loď Ursa Major 11. decembra 2024 vyplávala z ruského Petrohradu a 22. januára tohto roka mala doraziť do Vladivostoku na pobreží Tichého oceána. Loď bola naložená 380-tonovými prístavnými žeriavmi potrebnými na rozšírenie terminálu vo Vladivostoku a 45-tonovými krytmi poklopov pre nové ľadoborce.

Počas vyšetrovania však boli objavené dva nedeklarované kontajnery s hmotnosťou 65 ton, ktoré boli neskôr identifikované ako kryty jadrových reaktorov VM-4SG. Zábery z dronu tiež zachytili chladiace potrubia a ďalšie komponenty reaktorového systému. Nie je známe, či obsahovali jadrové palivo, ale predpokladá sa, že nie.

Cieľom mal byť severokórejský prístav Rason

Vyšetrovanie španielskych úradov naznačuje, že cieľom nákladu bolo severokórejské prístavné mesto Rason, ktoré sa nachádza len niekoľko kilometrov od ruských hraníc a Vladivostoku. Prístavná infraštruktúra v Rasone je považovaná za „nespoľahlivú“, takže vykladanie ťažkých komponentov, ako sú jadrové reaktory, si vyžaduje použitie špecializovaných žeriavov, ako sú napríklad žeriavy Liebherr, ktoré prevážala nákladná loď Ursa Major.

Podozrenia ešte viac umocnili kroky ruských úradov, podotkol denník La Verdad. Ruská vojnová loď, ktorá sa zrejme náhodou ocitla v oblasti nehody, ponúkla, že prevezme vedenie záchrannej operácie. Keď sa plavidlo Ursa Major začalo potápať, ruská loď začala vystreľovať množstvo červených svetlíc, aby zaslepila infračervený kanál prieskumných satelitov monitorujúcich situáciu. Momentálne sa potopená loď nachádza na dne v hĺbke 2 500 metrov.

