Pošta začala ponúkať skvelú službu, o ktorej vie len málokto: Celé to funguje jednoducho a rýchlo

Ilustračná foto: TASR - Štefan Puškáš

Roland Brožkovič
SITA
Služba je dostupná z akéhokoľvek miesta na svete.

Slovenská pošta ponúka službu Moja pohľadnica, ktorá umožňuje odoslať vlastnú fotografiu so správou priamo z mobilného zariadenia a doručiť ju v tradičnej papierovej forme do poštovej schránky. Od januára do júla 2025 využilo túto službu viac ako 15-tisíc zákazníkov, čo predstavuje takmer 25-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

„Vyššie čísla potvrdzujú, že ľudia hľadajú originálne a osobné formy komunikácie, ktoré dokážu spojiť digitálny komfort s tradičnou hodnotou,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Služba je dostupná z akéhokoľvek miesta na svete a umožňuje doručiť emóciu, ktorú digitálna správa nedokáže sprostredkovať.

Doručujú aj do zahraničia

Používatelia si môžu vybrať z troch formátov pohľadníc – A6, A5 a DL – a použiť vlastnú fotografiu, obrázok alebo pripravenú šablónu. Po objednaní a úhrade platby kartou alebo Poštovou kartou Slovenská pošta vytlačí a doručí pohľadnicu adresátovi do 3 pracovných dní na Slovensku.

Doručenie do zahraničia závisí od cieľovej krajiny. Pohľadnice je možné odoslať viacerým adresátom súčasne a doručenie si možno naplánovať vopred. Služba je vhodná na zdieľanie zážitkov, pripomínanie významných udalostí či originálne oznámenia, napríklad termínu svadby. Službu Moja pohľadnica nájdu záujemcovia na mojapohladnica.sk alebo v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty.

