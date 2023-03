Posledných 10 marcových dní bude pestrých: Vysoké teploty ale aj búrky a sneženie

Uplynulé dni panovalo na našom území stabilné počasie, avšak predpovede naznačujú, že už čoskoro nás čaká turbulentné počasie. Do konca tohto mesiaca zažijeme hneď niekoľko meteorologických zvratov od vysokých teplôt, cez búrky až po sneženie, informuje portál iMeteo.

Najbližších 10 dní nás tak čaká veľmi pestré počasie a vysoké teploty sa budú striedať s ochladením, ktoré môže byť viac než výrazné. Očakávať sa dá aj sneženie.

Teploty nad dvadsať stupňov

„Už v nadchádzajúcich hodinách sa bude na našom území otepľovať. V utorok cez naše územie postúpi teplotne nevýrazný studený front, ktorý prinesie slabšie prehánky predovšetkým na sever a východ nášho územia. Za týmto studeným frontom sa začne nad naše územie rozširovať tlaková výš. Opäť sa tak vyčasí a od stredy nás čaká pomerne stabilné, jasné až polooblačné počasie. Stred tejto tlakovej výše sa pomerne rýchlo presunie cez naše územie a dostaneme sa tak na zadnú stranu tejto tlakovej výše, čím k nám bude prúdiť teplý vzduch od juhozápadu až západu,“ avizoval dnes ráno portál o počasí.

Teploty tak na našom území môžu stúpať až do výšky +22 °C, tieto hodnoty môžeme očakávať vo štvrtok a v piatok.

V piatkových večerných hodinách však začne počasie na Slovensku ovplyvňovať studený front, ktorý prinesie začiatok ochladzovania a odštartovať by ju mohli búrky.

Víkendové ochladenie

„Počas víkendu by malo na našom území prevládať prevažne premenlivé počasie s prehánkami a s búrkami, ktoré sa budú vyskytovať predovšetkým na severe a východe nášho územia. Stále by sme však mali nachádzať v teplejšom vzduchu a denné teploty by sa počas víkendu mali pohybovať v intervale +10 až +17 °C. Výraznejšia zmena sa očakáva až v závere tohto týždňa a na začiatku toho budúceho,“ dopĺňa iMeteo.

Prinesie tlaková níž sneženie?

„Začiatkom budúceho týždňa sa nad Stredomorím prehĺbi výrazná tlaková níž, ktorá v pondelok postúpi cez Balkán smerom do našej oblasti. Zároveň by sa však nad Baltským morom mala nachádzať ďalšia tlaková níž okolo ktorej do Európy vpadne chladnejší vzduch od severozápadu až severu. Na začiatku nového týždňa nás tak čaká chladné aj vlhké počasie, čim by mali teploty poklesnúť a súčasne s tým aj hranica sneženia. Podľa všetkého to vyzerá tak, že snežiť by mohlo opäť napríklad v severných regiónoch Slovenska,“ informuje iMeteo.

Do našej oblasti prinesú aj veterné počasie. Utorok bude v znamení výrazného ochladenia a denné teploty sa opäť prepadnú pod 10 °C.

To by sa malo udržať takmer do konca mesiaca. Otepľovať by sa malo začať v posledných desiatkach hodín marca.