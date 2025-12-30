Poslanec šoféroval pod vplyvom alkoholu: Člen KDH nafúkal, podľa hnutia je pripravený niesť dôsledky

Poslanec Kresťanskodemokratického hnutia Martin Šmilňák mal po dopravnej nehode pri Bardejove pozitívnu dychovú skúšku na alkohol. K udalosti došlo 28. decembra, keď sa jeho vozidlo zrazilo so zverou.
Polícia mu po incidente namerala 0,16 promile alkoholu. Informáciu o incidente priniesol portál Pluska, ktorému prípad potvrdilo aj samotné opozičné KDH. Podľa vyjadrenia hnutia je poslanec pripravený niesť dôsledky svojho konania.
Hnutie hovorí o ľútosti nad udalosťou
KDH vo svojom stanovisku pre Plusku uviedlo, že má informácie o dopravnej udalosti, ku ktorej došlo v okrese Bardejov. Poslanec podľa hnutia vyjadril úprimnú ľútosť nad tým, čo sa stalo, a to v súvislosti s výsledkom dychovej skúšky po zrážke s jelenicou.
„KDH má informáciu o dopravnej udalosti, ku ktorej došlo dňa 28. decembra 2025 v okrese Bardejov. Poslanec Martin Šmilňák vyjadruje úprimnú ľútosť nad udalosťou, kedy mu polícia po zrážke s jelenicou namerala 0,16 promile alkoholu v krvi,“ uviedlo hnutie v stanovisku. Poslanec má udajne spolupracovať s príslušnými orgánmi aj dopravným inšpektorátom a je pripravený niesť dôsledky.
