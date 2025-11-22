Poslanci sú ako utrhnutí z reťaze a všímajú si to aj ľudia: Drvivá väčšina súhlasí s prijatím etického kódexu

S prijatím etického kódexu, ktorý by určil pravidlá správania sa poslancov v parlamente, úplne alebo skôr súhlasí 90,1 percenta respondentov, úplne alebo skôr nesúhlasí 5,3 percenta. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala pre TASR agentúra AKO v čase od 11. do 18. novembra.
Na otázku „Súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, aby Národná rada SR prijala etický kódex, ktorý by určil pravidlá správania sa poslancov v parlamente?“ odpovedalo 68,1 percenta respondentov, že úplne súhlasí. Čiastočný súhlas vyjadrilo 22,0 percenta opýtaných.
Voliči všetkých strán sa výnimočne zhodli
Vôbec nesúhlasí 2,1 percenta respondentov a čiastočne nesúhlasí 3,2 percenta. Na otázku nevedelo alebo nechcelo odpovedať 4,6 percenta opýtaných. Úplný alebo čiastočný súhlas s prijatím etického kódexu vyjadrilo viac ako 80 percent voličov každej parlamentnej strany aj mimoparlamentných politických strán, ktoré boli súčasťou vyhodnotenia prieskumu.
