Bojuje celý kraj, v meste je kalamita: V Košiciach sa pracovalo aj v noci. Vieme, kde všade platia obmedzenia

„Problémy spôsoboval cestárom najmä silný nárazový vietor. Prioritou bolo udržať najmä prejazdnosť hlavných cestných ťahov a ciest, po ktorých premáva mestská hromadná doprava,“ uviedla samospráva.
Doplnila, že mesto v spolupráci so spoločnosťou Kosit nasadilo v noci všetky dostupné mechanizmy na údržbu ciest. Pracovali aj externí dodávatelia. O prejazdnosť ciest sa staralo celkovo 47 kusov techniky, medzi nimi aj 15 veľkých sypačov a odhŕňačov.
„Aktuálne sú všetky hlavné cestné ťahy prejazdné. V ranných hodinách sa stroje presunuli na údržbu menších ciest a vnútrosídliskových komunikácií. Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia ostáva technika a personál v plnej pohotovosti,“ zdôraznilo mesto Košice. Doplnilo, že všetkým, ktorí si adoptovali chodník v meste, odoslali aj upozornenie s výzvou na jeho odpratanie.
Takáto je situácia na cestách v kraji
Polícia v Košickom kraji vystríha pred nepriaznivým počasím komplikujúcim dopravu v celom kraji. Ako Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach informovalo na sociálnej sieti, policajti sú v teréne a situáciu priebežne monitorujú. Ako polícia uviedla, v Košiciach sú cesty zjazdné a hlavné ťahy odhrnuté. „Sídliskové ulice sú miestami zasnežené. Cesta na Jahodnú aj Prešovská cesta sú zjazdné bez prekážok,“ informuje.
V okrese Košice-okolie sú cesty I. triedy zjazdné a hlavné úseky udržiavané. Národná diaľničná spoločnosť aj Slovenská správa ciest sú priebežne informované. Úsek Dvorníky Včeláre – Jablonov monitoruje hliadka. Policajti upozorňujú na povinnosť odplachtovať prázdne vozidlá, keďže fúka silný vietor.
Pokiaľ ide o okres Rožňava, polícia hlási, že Dobšinský kopec je prejazdný len pre vozidlá do 3,5 tony, cestári tam pracujú. Soroška je prejazdná bez obmedzení, v úseku Hrhov – Jablonov fúka silný bočný vietor, a teda aj tu je povinné odplachtovať vozidlá. Ostatné cesty v okrese sú bez obmedzení.
V úseku I/79 Trebišov – Michaľany v trebišovskom okrese je nafúkaný sneh na ceste, medzi Komárovom a Z. Klečenovom zas záveje. Ostatné úseky sú priebežne udržiavané. Polícia tiež vystríha, že v okrese Sečovce je úsek Hriadky – Horovce je klzký, cesty II. triedy v okrese sú ale priebežne upravované.
V okrese Michalovce je cesta I/19 mokrá, no zjazdná. Pri Trhovišti je problematický úsek, pracuje tam jeden sypač. Dva sypače podľa polície pracujú v úseku Michalovce – Zemplínska šírava, kde je kašovitý sneh.
Zasnežená je cesta III. triedy v úseku Strážske – Staré – Zbudza: zasnežená. „Ostatné cesty mokré, zjazdné,“ doplnili policajti. V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica sú cesty II. triedy podľa polície zjazdné, bez stromov či obmedzení, no na cestách III. triedy je kašovitá vrstva snehu.
Portál iMeteo upozorňuje na stav na cestách v okolí Prešova. Informuje o tom, že niektoré cesty boli o 10:00 ráno stále „doslova nedotknuté cestármi“ a referuje, že pri Mirkovciach sa nachádza autobus, ktorý je zapadnutý v snehu už od 5. hodiny ráno.
Evidujeme výpadky elektriny do 7800 odberných miest
Nepriaznivé počasie so silným snežením a vetrom spôsobilo od piatka (21. 11.) na východe Slovenska výpadky v distribúcii elektriny na viacerých miestach. Východoslovenská distribučná (VSD) v sobotu dopoludnia evidovala prerušenie distribúcie elektriny do približne 7800 odberných miest. TASR o tom informovala hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová.
„Najviac zasiahnuté sú aktuálne obce a ich časti – Smolník, Markušovce, Veľký Folkmar, Kojšov, Nálepkovo, Okrúhle, Sulín, Jaklovce, Dobrá, Matejovce nad Hornádom, Úhorná, Vyšná Sitnica, Margecany, Čabalovce, Remeniny, Nižný Tvarožec, Brusnica, Henclová, Ruská Poruba, Hrišovce, Jasenovce a Palota,“ uviedla hovorkyňa.
Nahlásiť chybu v článku