Poslanci navrhujú zmeny, ktoré sa dotknú dôležitého príspevku. Ten poberajú aj mnohí dôchodcovia

Nedávno sme vás informovali o zmenách, ktoré poslanci navrhujú v rámci dôchodkov. V článku sme vysvetlili, že by sa po novom do obdobia dôchodkového poistenia zarátalo aj obdobie starostlivosti o dieťa, čím by si polepšili najmä matky, ktoré vychovávali deti, a zmena by sa tiež týkala budúcich dôchodcov, keďže poslanci navrhujú zvyšovanie dôchodkového veku.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ďalšiu zmenu predstavila dvojica opozičných poslancov NR SR Martina Bajo Holečková a Marián Viskupič zo strany SaS. Tí, ako informuje portál Užitočná pravda, predložili návrh zákona, ktorý by mohol priniesť pozitívnu zmenu pre opatrovateľov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Mnohí by si prilepšili

Spomínaní poslanci sa pozreli na situáciu, vďaka ktorej sa opatrovateľ po úmrtí osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorú opatroval, musí opäť zaradiť na trh práce. V súčasnosti totiž platí dočasná finančná ochrana pre opatrovateľov, ktorí sú často na tomto príspevku existenčne závislí, a to v podobe nároku na príspevok ešte počas celého mesiaca, v ktorom osoba zomrela, a za nasledujúci mesiac.

Opoziční poslanci navrhujú predĺžiť obdobie, počas ktorého majú opatrovatelia nárok na finančný príspevok aj po úmrtí opatrovanej osoby. Ak by návrh prešiel, namiesto jedného mesiaca by mohli dostávať príspevok až štyri mesiace. Opatrovatelia totiž po smrti opatrovanej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nie sú automaticky poistení v nezamestnanosti a toto opatrenie by im mohlo pomôcť s financiami v čase, keď si opäť hľadajú prácu.

„Samotné opatrovanie znamená úplnú pomoc pri bežných denných úkonoch osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá ich nevie vzhľadom na svoje postihnutie zvládnuť, a to s prihliadnutím na základný účel opatrovania, t. j. zabezpečiť každodenne pomoc fyzickej osobe s cieľom zotrvať v domácom prostredí,“ stojí v dôvodovej správe.

Tieto zmeny by sa pritom netýkali všetkých opatrovateľov. Pre poberateľov starobného dôchodku, osoby poistené v nezamestnanosti a poberateľov dávky v nezamestnanosti by ostal systém nezmenený, čo znamená, že im bude príspevok naďalej vyplácaný len do konca mesiaca, v ktorom opatrovaná osoba zomrela, plus jeden mesiac.

V prípade, že tento návrh prejde, zmeny by mali začať platiť od 1. septembra 2025.