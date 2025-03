Poslanci navrhujú zmeny v dôchodkoch, ktoré sa dotknú všetkých. Jedna skupina seniorov sa poteší, iná zaplače

Skupina poslancov si dala za cieľ vytvoriť pevný ústavný rámec pre dôchodkovú politiku, ktorý zabezpečí spravodlivý a udržateľný dôchodkový systém pre obyvateľov Slovenska. Predložili návrh zákona, ktorý by zásadne zmenil súčasný dôchodkový systém.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ako informuje portál Užitočná Pravda, poslanci Marián Viskupič, Vladimíra Marcinková, Vladimír Ledecký, Juraj Krúpa, Karol Galek, Jana Bittto Cigániková, Martina Bajo Holečková a Mária Kolíková predložili návrh, ktorý by priniesol významné zmeny v dôchodkovom systéme. Ovplyvnili by nielen súčasných, ale aj budúcich dôchodcov.

Započítanie ďalšieho obdobia

V súčasnosti vám nárok na starobný dôchodok vznikne, ak máte aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Ako informuje Sociálna poisťovňa, buď za vás poistné odvádzal zamestnávateľ, ak ste mali riadny pracovný pomer alebo ste si ho platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo ste si ho dobrovoľne platili sami, či ho za vás, v určitých prípadoch, odvádzal štát.

Obdobím dôchodkového poistenia, ako informuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, je tiež:

obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok (§ 40 až 45 a § 101 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov),

obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, ak invalidný dôchodok priznala a vypláca Sociálna poisťovňa,

obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, t. j. obdobie, kedy mala fyzická osoba prerušené poistenie, kedy bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku ( § 142 ods. 3 zákona o sociálnom poistení),

obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

Podľa návrhu zákona, na ktorý upozornila Užitočná Pravda, by sa k týmto obdobiam malo pridať ďalšie. Po novom by sa tak pri výpočte dôchodku bralo do úvahy aj obdobie starostlivosti o dieťa.

V súčasnosti rodičia na materskej alebo rodičovskej dovolenke prichádzajú o toto obdobie, čo negatívne ovplyvňuje ich osobný mzdový bod a následne aj výšku dôchodku. Nová úprava by však zabezpečila, že sa tento čas spravodlivo zohľadní na základe príjmu, ktorý rodič dosahoval pred rodičovskou dovolenkou.

S podobným riešením prichádza aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Ten navrhuje zrušenie súčasného systému rodičovského dôchodku a jeho nahradenie spravodlivejším modelom, ktorý by lepšie odrážal prínos rodičov pri výchove detí. Rezort práce navrhuje, aby sa obdobie materskej a rodičovskej dovolenky započítavalo do výpočtu dôchodku rovnako, ako keby rodičia v tomto čase normálne pracovali.

Tento krok by najviac pomohol ženám, ktoré počas svojho pracovného života venovali čas starostlivosti o deti, a tým by sa im zvýšila suma dôchodku. Na schválenie tejto úpravy je však potrebná nielen podpora koaličných strán, ale aj ústavná väčšina v parlamente.

Zvyšovanie dôchodkového veku