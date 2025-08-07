Portugalsko ich rešpektuje, u nás ich spoločnosť nevidí. Tamara Heribanová prehovorila o práci, ktorú si nevážime

Foto: Instagram (tamaraheribanova)

Frederika Lyžičiar
Čistota nestačí. Treba aj rešpekt.

Nie všetky dôležité povolania majú uniformu. A nie každá starostlivosť sa oceňuje výplatnou páskou. V modernom svete sa veľa hovorí o rešpekte k rôznym profesiám, no sú medzi nami aj tí, ktorých prácu často prehliadame. Upratovanie, domáce práce či starostlivosť o domácnosť sú úkony, ktoré sú nevyhnutné, no zriedka im venujeme pozornosť – nieto ešte úctu.

Spisovateľka Tamara Heribanová zverejnila na svojom instagramovom profile popis k fotografii, na ktorej vidno, že pri prechádzke lisabonskými uličkami v Portugalsku natrafila na obchod s uniformami pre domáce pomocníčky, upratovačky a kuchárky. Z obyčajného momentu sa vynorila myšlienka, ktorá hovorí viac o ľuďoch než o mieste a pripomína, aké dôležité je všímať si dôstojnosť i hodnotu práce, ktorá často ostáva nepovšimnutá.

Legálna profesia s dôstojnosťou

Heribanová vo svojom príspevku poukázala na výrazný rozdiel medzi tým, ako sa vníma domáca práca v Portugalsku a na Slovensku. Opísala moment, keď prešla okolo miestneho obchodu: „Dnes som prešla okolo obchodu, kde predávajú uniformy pre upratovačky, domáce pomocníčky a kuchárky (foto 2). V Portugalsku je to bežné. Existuje povolanie empregada doméstica – legálne, oficiálne, vážené. S dôstojnosťou. So zmluvou. So svojím odevom. Nie preto, aby niekoho odlišoval. Ale preto, že si aj táto práca zaslúži rešpekt,“ píše Tamara.


Ako píše ďalej, na Slovensku je však situácia iná: „Na Slovensku podobný výklad asi nenájdeme. Pretože túto prácu často robí niekto „na dohodu“, „načierno“, „dočasne“, „popri inom“. Alebo sa o nej jednoducho príliš nehovorí. Radšej ju upratať aj z našej spoločenskej pozornosti.“ Mlčanie o tejto práci podľa nej neprispieva k rešpektu voči ľuďom, ktorí ju vykonávajú, či už ako povolanie, alebo ako každodennú súčasť starostlivosti o domácnosť. 

Neviditeľné ruky starostlivosti

