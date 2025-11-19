Portrét od svetoznámeho maliara takmer prekonal rekord: Predal sa za neuveriteľnú sumu

Portrét Elisabeth Ledererovej na aukcii, Foto: Profimedia

Tomáš Mako
TASR
Portrét od rakúskeho maliara sa stal druhým najdrahším umeleckým dielom predaným v aukcii.

Portrét Elisabeth Ledererovej od rakúskeho maliara Gustava Klimta sa v utorok na aukcii v New Yorku predal za rekordných 236,4 milióna dolárov (204 miliónov eur), čím sa stal druhým najdrahším umeleckým dielom, aké sa kedy predalo v aukcii.

Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

O obraz, ktorý Klimt namaľoval v rokoch 1914 – 1916, bojovalo na utorkovej aukcii šesť uchádzačov. Aukcia trvala 20 minút. Identitu kupujúceho aukčná sieň Sotheby’s nezverejnila. Výkričná cena bola 150 miliónov dolárov (129 miliónov eur).

Predané dielo zobrazuje dcéru Klimtovho hlavného mecenáša oblečenú v bielych šatách, ako stojí pred modrým gobelínom s ázijskými motívmi.

Portrét Elisabeth Ledererovej, Foto: Profimedia

Vyššiu cenu dosiahol už len obraz Salvator Mundi pripisovaný talianskemu renesančnému umelcovi Leonardovi da Vinci, ktorý sa v roku 2017 v New Yorku predal za 450 miliónov dolárov (vtedy približne 380 miliónov eur).

Predali sa aj ďalšie obrazy

Sotheby’s vo svojom vyhlásení objasnila, že podobné veľké portréty v plnej výške, vytvorené rakúskym maliarom počas jeho vrcholného obdobia (v rokoch 1912 – 1917), sú mimoriadne vzácne. Väčšina z nich je súčasťou významných múzejných zbierok a len veľmi malý počet z nich vlastnia súkromní zberatelia.

Na tejto aukcii bolo vydražených ešte niekoľko ďalších Klimtových diel vrátane Kvitnúcej lúky za 86 miliónov dolárov (74 miliónov eur) a Lesného svahu pri Unterach am Attersee za 68,3 milióna dolárov (58, 9 milióna eur). Oba obrazy boli súčasťou zbierky dediča kozmetickej značky Estée Lauder Leonarda Laudera, ktorý zomrel začiatkom tohto roka.

Rakúsky maliar Gustav Klimt, Foto: Profimedia

Celkovo predaj 24 položiek z Lauderovej zbierky vygeneroval 527,5 milióna dolárov (455,6 milióna eur), z toho 391,7 milióna dolárov (338,3 milióna eur) za diela Gustava Klimta.
Klimtovým obrazom, ktorý sa v aukcii predal za najvyššiu cenu, bol doteraz portrét Dáma s vejárom – v Londýne ho v roku 2023 vydražili za 85,3 milióna libier (98,9 milióna eur).

