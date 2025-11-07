Porotkyňu zo SuperStar by ste dnes nespoznali. Drasticky zmenila vzhľad a šokovala fanúšikov

Foto: Instagram (patricie.pagacova)

Dana Kleinová
Diváci SuperStar si ju pamätajú ako porotkyňu po boku Moniky Bagárovej, Mariána Čekovského a Leoša Mareša.

V porote Česko Slovenskej SuperStar sa vystriedalo množstvo talentovaných ľudí z českého aj slovenského šoubiznisu. Zatiaľ čo v prvých sériách do poroty zasadli Dara Rolins či Marta Jandová, neskôr sa ženské porotcovské stoličky menili a jediným stálym porotcom počas všetkých ročníkov bol Paľo Habera. 

Počas posledných dvoch ročníkov na porotcovskú stoličku zasadla Patricie Pagáčová, rodená Solaříková, česká herečka, ktorú fanúšikovia mohli vidieť napríklad aj vo videoklipe k skladbe Naše cesty od Marka Ztraceného. Svojím príjemným vystupovaním, ako aj atraktívnym vzhľadom, sa fanúšikom zapísala do pamäti, no na najnovších fotografiách by ju spoznali len ťažko.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Patricie Solaříková (@patricie.pagacova)

Takto ju ešte nevideli

Patricie si roky zachovávala rovnaký štýl a inak ako blondínku ju posledné roky diváci nevideli. Svetlé vlasy zvykla nosiť polodlhé, no tieto roky ich udržiava skrátene do bobu s dĺžkou po bradu. Krátke vlasy ale nebolo tým, čím najviac prekvapila fanúšikov. Tých šokovala tmavou farbou a ofinou. Takto ju ešte nevideli.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Patricie Solaříková (@patricie.pagacova)

„Zase trochu iná ja,“ napísala herečka k sérii fotografií, ktoré jej vyhotovila profesionálna fotografka Tereza z Davle. Na fotografiách si Patricie zapózovala v tmavej parochni, čiernych šatách a s cigaretou v ruke, vďaka čomu sa zdalo, že sa inšpirovala postavou Mie z kultového filmu Pulp Fiction.

„Nádherná, zmyselná.“ Fanúšikovia nešetrili slovami chvály: „Teda, páni! Bomba!“, „Perfektná.“ Herečke odkázali, že jej tmavá farba vlasov pristane, a tiež tvrdili, že starne ako víno. O chvály tak nemala núdzu a hoci sa zdá, že čierne vlasy boli len parochňa, možno po všetkých týchto pozitívnych reakciách zváži herečka aj trvalejšiu zmenu.

