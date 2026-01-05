Poriadne sa oblečte: Zima dnes ukáže silu, teploty zostanú nízke od rána do večera. Vieme, ako to bude so snežením

Slovensko má za sebou jednu z najchladnejších nocí tejto zimy. Začiatok pracovného týždňa priniesol výrazné mrazy, ktoré sa prejavili naprieč viacerými regiónmi. Zimné počasie nebolo len krátkou epizódou, nízke teploty potrápia obyvateľov aj počas pondelka.
Podľa portálu iMeteo sa naše územie naďalej nachádza pod vplyvom studeného vzduchu, ktorý do strednej Európy prenikol v uplynulých dňoch. Noc z nedele na pondelok bola na väčšine Slovenska jasná až polojasná, len ojedinele sa vyskytla hmla alebo nízka oblačnosť. Práve kombinácia jasnej oblohy a slabého vetra vytvorila ideálne podmienky na výrazné ochladenie.
Teploty padali rýchlo, najchladnejšie bolo v kotlinách
Ochladzovanie sa začalo krátko po západe slnka. Na väčšine územia klesla minimálna teplota na -5 až -12 °C. V údoliach a mrazových kotlinách však mráz výrazne zosilnel a miestami sa teplota dostala až na -12 až -19 °C.
Počas celej noci panovalo bezvetrie alebo len slabý vietor, čo ochladzovanie ešte viac podporilo. Zrážky sa nevyskytovali a snehová pokrývka sa nezmenila. Pocit chladu bol výrazný najmä v skorých ranných hodinách.
Na mrazivú noc vopred upozornil aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Pre viaceré okresy Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja platila výstraha prvého stupňa pred mrazom. Meteorológovia avizovali možný pokles minimálnej teploty vzduchu na -15 až -19 °C, čo sa v niektorých lokalitách aj potvrdilo.
Takto nízke teploty môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie. Hrozia omrzliny, zhoršenie chronických ochorení aj zvýšené riziko podchladenia, najmä v ranných hodinách.
Chladný deň bez výrazného oteplenia
Ani počas dňa sa dnes počasie výraznejšie nezmení. Do strednej Európy postupuje frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou nad západným a centrálnym Stredomorím, ktoré ovplyvní aj počasie na Slovensku. Prejaví sa to najmä postupným pribúdaním oblačnosti, predovšetkým na juhu územia.
Dopoludnia bude ešte miestami jasno až polojasno, no počas dňa sa obloha začne zatiahnuť. Na juhu Slovenska sa popoludní môže ojedinele objaviť slabé sneženie, bez výrazného vplyvu na výšku snehu. Najvyššia denná teplota dosiahne -4 až +2 °C, na severe môže zostať ešte chladnejšie.
Vo vyšších polohách, najmä na horách vo výške okolo 1 500 metrov, sa očakáva približne -6 °C. Vietor bude prevažne slabý, len na juhovýchode môže prechodne zosilnieť až do 25 km/h, čo ešte zvýrazní pocit chladu.
Zimné počasie bude na Slovensku pokračovať aj v ďalších dňoch. Obyvatelia Slovenska by mali počítať s mrazivými ránami, chladnými dňami a postupným pribúdaním oblačnosti a prispôsobiť tomu pohyb vonku aj oblečenie.
