Mráz, aký sme túto zimu ešte nemali: Pred nami je noc, ktorá preverí ľudí aj prírodu. Teploty padnú pod -20 °C

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
Jasné nebo prinesie extrémne nízke teploty.

Slovensko stojí pred výraznou zmenou počasia, ktorá sa zapíše medzi najchladnejšie momenty tejto zimy. Noc, ktorá nás čaká, prinesie prudký prepad teplôt a mrazivé dni sa následne stanú každodennou realitou. Oteplenie je zatiaľ v nedohľadne a zima ukáže svoju tvrdšiu tvár.

Podľa portálu iMeteo sa do našej oblasti dostal ďalší výrazný prílev studeného vzduchu od severu. Po prechode studeného frontu, ktorý priniesol nový sneh najmä do severných regiónov, sa nad Slovenskom usadil tlakový výbežok, ktorý vytvoril ideálne podmienky na silné ochladenie.

V dolinách môže teplota padnúť aj pod -20 °C

Jasná obloha môže pôsobiť pokojne a nevinne, no v zimnom období býva často predzvesťou prudkého poklesu teplôt. Keď sa k vyjasneniu pridá slabý vietor a snehová pokrývka, krajina začne rýchlo strácať teplo.

Práve táto kombinácia spôsobí, že noc bude výnimočne chladná. Teploty budú po západe slnka klesať rýchlo a bez výraznejších prestávok. Chlad pocítia obyvatelia miest aj vidieka, pričom rozdiely medzi jednotlivými regiónmi budú výrazné.

Foto: TASR/Dano Veselský

Minimálne nočné teploty sa na väčšine územia dostanú na -4 až -12 °C. V uzavretých dolinách a kotlinách však môže ortuť teplomera klesnúť až k -15 °C. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že radiačné ochladzovanie sa modelom zachytáva len ťažko, preto nie sú vylúčené ani ešte nižšie hodnoty.

V najchladnejších lokalitách Slovenska tak nie je vylúčené, že teplota lokálne klesne aj pod -20 °C. Pôjde o hodnoty, ktoré preveria nielen techniku a infraštruktúru, ale aj pripravenosť domácností a ľudí bez stabilného bývania.

Mrazivé dni bez výnimiek

Chlad sa neskončí svitaním. Od nasledujúcich dní sa Slovensko dostane do obdobia celodenných mrazov, ktoré zasiahnu celé územie vrátane regiónov, kde sa teploty bežne držia nad nulou.

Podľa aktuálnych predpovedí by mrazivé počasie malo pretrvať minimálne do štvrtka. Až potom sa črtá možnosť postupného zmiernenia mrazov a príchodu oteplenia. Situácia je však v posledných dňoch veľmi premenlivá a konečný vývoj môže ešte prekvapiť.

Po miernejšom úvode zimy prichádza obdobie, ktoré jasne ukazuje, že chlad ešte nepovedal posledné slovo. Mrazivé noci a dni budú skúškou pre vodičov, zvieratá aj na zimu citlivé jedince.

