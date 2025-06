Populárny slovenský internetový obchod je na predaj, kupuje ho známy gigant. Stane sa tak lídrom na trhu

Medzinárodná ticketingová spoločnosť AS Piletilevi PLG oznámila akvizíciu platformy Ticketportal, vďaka ktorej sa definitívne stáva novým lídrom na česko-slovenskom trhu. Celkový objem predaja vstupeniek skupiny PLG sa tým zdvojnásobí a dosiahne takmer 600 miliónov eur ročne.

Táto akvizícia je podľa spoločnosti ďalším krokom v strategickej expanzii naprieč Európou. V súčasnosti pôsobí v siedmich krajinách. Jej cieľom je združovať najsilnejšie lokálne platformy pod jednu medzinárodnú značku. „Ide o prirodzený ďalší krok v našom dlhodobom pláne,“ uviedol predseda predstavenstva PLG Sven Nuutmann.

Dlhodobý proces

„Chceme byť jednotkou na každom trhu, kde pôsobíme, aby sme mohli organizátorom kultúrnych a športových akcií poskytovať čo najefektívnejšie služby,“ povedal. „Ticketportal je silná a dôveryhodná značka, mohli by sme ju označiť za klenot česko-slovenského trhu so vstupenkami. Jej začlenením do našej skupiny sa pred nami otvárajú nové možnosti. Tešíme sa na výzvy, ktoré pred nami stoja, a najmä na úspešné príbehy, ktoré spolu vytvoríme,“ dodal Nuutmann.

PLG prvýkrát vstúpilo na česko-slovenský trh v lete 2023, kedy spoločnosť so sídlom v Estónsku získala majoritný podiel vo firme GoOut. Na pozíciu CEO GoOut sa presunul Lukáš Jandač, ktorý zostal minoritným vlastníkom. Česko-slovenská expanzia PLG prebieha aj pod jeho vedením, a to z pozície nového CEO PLG Czech Republic.