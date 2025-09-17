Populárna donášková služba smeruje do ďalšieho mesta. Ľudia sa môžu tešiť na úvodné zľavy a veľký výber z reštaurácií

Vo väčších mestách, ako sú Košice či Bratislava, je už samozrejmosťou, že ak sa človeku nechce vyjsť von, môže si jedlo objednať z pohodlia domova, a to pomocou pár klikov v aplikácii. Tých je dokonca viacero a tak človek môže zvoliť tú, kde mu ponúknu rýchlejšie doručenie. Stále však existujú mestá, kde tento komfort ešte nepoznajú, alebo majú na výber len jednu možnosť.
K nim už naďalej nebude patriť Spišská Nová Ves, keďže si už oficiálne aj tam môžu obyvatelia objednať jedlo aj cez platformu Bolt. Ide už o 21. slovenské mesto, ktoré má túto možnosť. Zákazníci si v aplikácii hneď od začiatku nájdu obľúbené podniky ako Grill bar, Zbrojnoš či KSB Burger, takže si môžu vychutnať burgery, grilované špeciality aj tradičnú kuchyňu priamo v pohodlí domova. Služba bude dostupná každý deň od 10:00 do 22:00.
Ponúka úvodné zľavy a doručenie zadarmo
Bolt Food zároveň prichádza s akciou, ktorá ponúka doručenie zadarmo a úvodné zľavy až do výšky 50 percent. Celkovo je v Spišskej Novej Vsi od začiatku na platforme dostupné viac ako 30 podnikov – od menších bistier až po známe reštaurácie.
„To, že sme práve v Spišskej Novej Vsi spustili naše už 21. mesto, je pre nás dôležitý míľnik. Ukazuje to, že Bolt Food už nie je len službou veľkých miest, ale postupne sa stáva bežnou súčasťou každodenného života aj v regiónoch. Našou ambíciou je, aby si ľudia na celom Slovensku mohli pohodlne objednať kvalitné jedlo domov alebo na ubytovanie a zároveň sme prinášali nové príležitosti pre reštaurácie a kuriérov,“ uviedol Jakub Moško, generálny manažér Bolt Food na Slovensku.
Bolt už pritom obyvatelia Spišskej Novej Vsi dobre poznajú – partnerské jazdy s aplikáciou sú tu dostupné už dlhšie a teraz k nim pribúda aj možnosť objednať si jedlo cez Bolt Food.
Pre zákazníkov, ktorí si jedlo objednávajú pravidelne, je k dispozícii aj Bolt Plus – mesačné predplatné služby Bolt Food za 5,99 eura. V jeho rámci získajú zákazníci neobmedzené doručenie zadarmo pri všetkých objednávkach nad určitú hodnotu a prístup k exkluzívnym zľavám vo vybraných reštauráciách.
Predplatné sa oplatí najmä tým, ktorí využívajú donášku viackrát do týždňa – už po niekoľkých objednávkach sa úspora prejaví výrazne. Výhodou Bolt Plus je aj to, že benefity presahujú samotné objednávky jedla – zákazníci môžu získať zvýhodnenie aj pri využívaní jázd s Boltom, čo z neho robí univerzálnu službu pre každodennú mobilitu a donášku.
