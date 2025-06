Poplach v meste na východe Slovenska: Vyhlásili mimoriadnu situáciu, silný vietor poškodil strechu základnej školy

V Michalovciach vyhlásil krízový štáb mesta mimoriadnu situáciu po tom, čo silný vietor v nedeľu (8. 6.) poškodil strechu na budove Základnej školy Teodora Jozefa Moussona. Podľa samosprávy sú škody rozsiahle, presnú výšku zatiaľ nevyčíslili. Pre TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie mesta Michalovce Mária Stričková.

„Časť strešnej krytiny spadla do átria. Som rád, že sa to stalo v nedeľu, keď tu naozaj nikto nebol. Okrem veľkej časti strechy, ktorá bola poškodená, sú, samozrejme, poškodené aj mnohé okná, fasáda, rozvody a ďalšie konštrukcie, ktoré s tým súvisia,“ uviedol primátor Miroslav Dufinec. Doplnil, že ďalšie poškodenie momentálne nehrozí. Aktuálne sa pracuje na odhadovaní škôd, vyhotovuje sa podrobná fotodokumentácia a pripravuje sa začatie sanačných prác.

Žiaci dostali voľno

V pondelok majú žiaci riaditeľské voľno. V utorok (10. 6.) by mala škola prejsť na zmiešaný režim. „Ročníky jeden až štyri, ktoré sú v dolnom pavilóne, by sa mohli od zajtra učiť prezenčne, zatiaľ čo vyššie ročníky päť až deväť by sa učili z domu online formou,“ doplnil primátor. Okrem strechy základnej školy mesto po búrke eviduje aj poškodený plot na Materskej škole Komenského a spadnuté stromy v parku Kerta.