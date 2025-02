Pomohol mu Trump? Známy mizogýn Andrew Tate odcestoval do USA, hoci má zákaz opustiť Rumunsko

Kontroverzný influencer Andrew Tate a jeho brat Tristan vo štvrtok skoro ráno údajne odcestovali z Rumunska, informovala britská stanica BBC. Bratia Tateovci, ktorí boli v Rumunsku obvinení z obchodovania s ľuďmi a zo znásilnenia, smerujú súkromným lietadlom do USA, uviedla agentúra AP.

V súvislosti s kauzou Tateovcov sa v poslednom čase objavili tvrdenia, že rumunské vedenie je pod tlakom novej administratívy USA, ktorá údajne žiadala, aby Tateovcom boli zrušené cestovné obmedzenia. Bratov Tateovcov zatkli v decembri 2022 na predmestí Bukurešti v rámci vyšetrovania podozrenia z obchodovania s ľuďmi a zo znásilnenia.

V júni 2023 boli – spolu s dvojicou Rumuniek – obvinení zo znásilnenia, z obchodovania s deťmi a prania špinavých peňazí. Tateovcovi všetky tieto obvinenia popierajú. Od decembra 2023 mali bratia zákaz opustiť územie Rumunska. Hoci Tateovci mali zákaz opustiť Rumunsko, zdroje citované miestnymi médiami uviedli, že prokuratúra začiatkom februára prijala ich žiadosť o povolenie na cestu do Spojených štátov.

Trump vyvíjal tlak na vládu

Denník The Financial Times (FT) minulý týždeň informoval, že americkí predstavitelia vyvíjali tlak na rumunskú vládu, aby Tateovcom – bývalým kickboxerom s americkým a britským občianstvom – cestovné obmedzenia zrušila. Rumunský premiér Marcel Ciolacu tieto tvrdenia minulý týždeň poprel.

FT však informoval, že Trumpov osobitný vyslanec Richard Grenell hovoril s rumunským ministrom zahraničných vecí Emilom Hurezeanom o Tateovi na nedávnej bezpečnostnej konferencii v Mníchove. Hurezeanu potvrdil, že USA sa zaujímali o Tateovcov, ale trval na tom, že v tejto veci neexistuje „žiadna forma nátlaku“ na Rumunsko.

Denník The Guardian napísal, že cieľom Tateovcov je americký štát Florida. Britská televízia Sky News oslovila hovorkyňu bratov Tateovcov, no tá zatiaľ ich odchod nepotvrdila. Nekomentovala ho ani rumunská prokuratúra, ktorá im v roku 2023 zakázala opustiť územie Rumunska.

Tateovci sa tešia veľkej podpore na pravicových sociálnych sieťach a počas kampane pred nedávnymi prezidentskými voľbami v USA jednoznačne podporovali republikána Donalda Trumpa. Vydanie Tateovcov pre obvinenia zo znásilnenia a z obchodovania s ľuďmi žiada aj Británia. Bratia, ktorí majú súdne spory aj v USA, všetky obvinenia odmietajú.

Denník The Guardian podotkol, že kauza Tateovcov by sa mohla stať témou rokovania počas nadchádzajúcej návštevy britského premiéra Keira Starmera v USA. Podľa denníka by sa Starmer mohol zaujímať o úlohu, ktorú pri vydávaní povolenia pre Tateovcov na opustenie Rumunska zohrala americká administratíva.