Pomocou tohto triku výrazne ušetríte na ceste do Chorvátska či Talianska: Odborníci radia, kde tankovať najlacnejšie

Prichádza leto, čas dovoleniek, kedy sa mnohí Slováci vyberú za oddychom do okolitých krajín, poprípade niekde k moru. Veľká časť z nich pri tom používa svoje auto. Ceny pohonných hmôt sú aktuálne pomerne priaznivé, no konflikt medzi Iránom a Izraelom to čoskoro zmení. Prinášame vám preto návod, ako najviac ušetriť a kde tankovať na ceste do Chorvátska, Bulharska či Talianska.

„Vzhľadom na zmenu situácie na trhu s ropou, sa náš výhľad pre ceny palív u nás zmenil na rastový a očakávame, že ceny by mohli rásť najmä pri benzínoch. Súčasné ceny by mohli zotrvať na súčasných ešte niekoľko dní, ale postupne sa nám bude tankovanie predražovať. Na druhej strane, po upokojení konfliktu na Blízkom východe, môžu začať ceny opätovne klesať, keďže trh je na začiatku letnej motoristickej sezóny dobre zásobený,“ povedal pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Čaká nás zdražovanie

Zdražovanie palív by sa malo podľa analytik J&T Banky Stanislava Pánisa čoskoro prejaviť aj v okolitých krajinách. Predpokladá preto, že české a poľské ceny benzínu by mohli ísť po prepočte na euro výrazne nad hladinu 1 euro a 40 centov, slovinské ceny zrejme vyskočia k úrovni 1 euro a 50 centov, chorvátske túto métu prekročia a rakúske by sa mohli odraziť až nad 1 euro a 55 centov.

Zdražovanie sa podľa Pánisa dotkne aj nafty, kde jej české ceny by mohli preliezť métu 1 euro a 35 centov, poľské sa blížiť k 1 euro a 40 centom, chorvátske prekročiť 1 euro a 45 centov a rakúske, maďarské a slovinské by sa mohli prehupnúť cez 1 euro a 50 centov.

Domáce ceny benzínu boli podľa Boháčka v prvý júnový týždeň najvyššie spomedzi okolitých krajín. Najviac vieme na benzíne spomedzi našich susedov ušetriť v Česku, či v Poľsku, a to 13, resp. 15 centov na liter. Cena nafty je u nás zväčša nižšia ako u našich susedov s výnimku Česka a Poľská, kde na litri ušetríme 8, resp. 6 centov.

Ak by sme sa rozhodli ísť na dovolenku autom, tak napríklad pri ceste do Chorvátska sa nám podľa Boháčka oplatí natankovať plnú nádrž benzínu stále v Maďarsku za 1,46 eura za liter a následne ju doplniť priamo v Chorvátsku, kde sú ceny benzínu o 3 centy nižšie ako u nás. Ak jazdíme na naftu, tankovať môžeme doplna už doma, keďže ceny po ceste aj v cieli sú vyššie ako u nás.

Ak je našou auto-dovolenkovou destináciou vzdialenejšie Bulharsko, oplatí sa nám smerovať tankovanie až na cieľ, kde vieme ušetriť na benzíne až 31 centov a na nafte 21 centov na liter. „Pri ceste do Talianska sa nám vyplatí tankovať však opäť doma, keďže „po ceste“ aj priamo v krajine sú ceny pohonných látok vyššie, rádovo v priemere naďalej o 20 centov,“ konštatoval Boháček.