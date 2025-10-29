Poľovníci porušujú vlastný zákon: Na vlkov mal strieľať vysoký funkcionár, iniciatíva My sme les podáva podnet

Foto: Govisity / Tip na Trip / kosice.guide from Košice, Slovakia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
SITA
Iniciatíva My sme les odhalila porušenie zákona.
  • Iniciatíva My sme les zistila, že pri odstrele najmenej troch vlkov bol porušený zákon o poľovníctve. V rozpore so zákonom zrejme strieľal aj vysoký funkcionár Slovenskej poľovníckej komory. Ochranári preto podávajú podnet a poukazujú na ďalšie vážne zlyhania a porušovanie zákonov.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR umožnilo v tejto poľovníckej sezóne odstrel až 74 vlkov, avšak podľa zákona o poľovníctve je lov vlka možný iba cez deň a za jasných mesačných nocí – v deň splnu mesiaca a tri noci pred ním a tri noci po ňom. Inak je lov v noci povolený len dve hodiny po západe slnka a dve hodiny pred jeho východom.

Lov vlka má prísne pravidlá

„Analýzou odstrelov vlka sme zistili, že najmenej tri jedince boli pravdepodobne zastrelené v rozpore so zákonom o poľovníctve. Na vlka v noci strieľal aj vysoký funkcionár Slovenskej poľovníckej komory. Zastrelil ho v čase, kedy to zákon zakazuje,“ uviedol Marián Hletko z iniciatívy My sme les.

Z oficiálnych záznamov vyplýva, že funkcionár zastrelil vlka 28. septembra o 21:01 pri obci Prakovce vo Volovských vrchoch v poľovnom revíri štátneho podniku Lesy SR. Tento lov sa podľa ochranárov uskutočnil viac ako dve hodiny po západe slnka a 21 dní po predchádzajúcom splne mesiaca, čo je v rozpore so zákonom.

„Za použitie zakázaných spôsobov lovu hrozí poľovníkom disciplinárne konanie zo strany Slovenskej poľovníckej komory. Tá však nemusí vôbec disciplinárne zakročiť. Stačí, ak si vinník chybu prizná, konanie oľutuje a uhradí spôsobenú škodu. Otázne je, ako bude Slovenská poľovnícka komora postupovať, ak sa dokáže, že v prípade vlka zastreleného pri Prakovciach porušil zákon dokonca jej funkcionár,“ upozornil Rastislav Mičaník z organizácie Aevis.

Chýba verejná kontrola aj transparentnosť

Verejnú kontrolu nad odstrelom vlkov komplikuje aj odmietanie Štátnej ochrany prírody SR a Správy Národného parku Nízke Tatry sprístupniť lokality odstrelu.

„Obe organizácie odmietajú sprístupniť GPS súradnice lokalít, v ktorých k odstrelu vlkov došlo. To nám bráni skontrolovať a otvára to otázku, či k odstrelu vlkov nedochádza aj v územiach, ktoré boli vyhlásené za účelom ich ochrany, alebo v zónach, kde je lov vlka zakázaný,“ uviedla Katarína Butkovská z WWF Slovensko.

Ochranári podávajú podnety na orgány

Ochranárske organizácie kritizujú neadresný lov vlka na základe poľovníckych kvót ako nevedecky podložený, neefektívny a ohrozujúci populáciu vlka na Slovensku i v susedných krajinách. Z tohto dôvodu podávajú podnety na príslušné orgány s cieľom preskúmať a zastaviť porušovanie zákona o poľovníctve.

