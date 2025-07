Politológ o novej strane Zoroslava Kollára: Hlasy by mohol získať najmä od voličov týchto strán, rozhodujúci bude termín volieb

Zoroslav Kollár by s novou stranou Právo na pravdu mohol získať hlasy najmä nespokojných voličov vládnej koalície. Myslí si to politológ Tomáš Koziak.

Ako pre agentúru SITA uviedol, nepochybuje o tom, že sa Kollárovi podarí získať potrebný počet podpisov pre vznik strany. „Ľudia nemajú problém sa podpisovať pod petičné hárky. Myslím si, že Zoroslav Kollár má dosť peňazí a je dostatočne schopný na to, aby dokázal zozbierať dostatočne veľa podpisov,“ skonštatoval politológ. Uviedol tiež, že je pravdepodobné, že hodnotovo bude Kollárova strana blízka stranám ako Smer-SD či Slovenská národná strana (SNS).

Pôjde tak podľa neho skôr o konzervatívnu, nacionalistickú politickú stranu. Keďže je projekt len v začiatkoch, je presná identifikácia podľa politológa náročná. „Avšak na základe toho, čo Kollár prezentuje vo svojich videách, viem si predstaviť, že by mohol brať voličov Robertovi Ficovi (Smer-SD), Hlasu-SD, prípadne SNS. Nebude určite brať voličov opozícii. Skôr bude brať koaličných voličov,“ myslí si Koziak.

Z „metódy 5P“ Kollár nespĺňa ani dva faktory

Politológ vysvetlil, že každá politická strana potrebuje na to, aby sa dostala do parlamentu 5P – program, politika, personálne obsadenie, predsedu a peniaze. Z toho zatiaľ Kollárova nová strana podľa politológa spĺňa len jedno a jedno čiastočne.

„Politický program je prvou záležitosťou. Strana sa potrebuje hodnotovo identifikovať a prezentovať. Druhou vecou je robenie politiky. Strana sa potrebuje vyjadrovať k politickému dianiu a potrebuje, aby ju bolo vidno,“ uviedol politológ s tým, že videá, ktoré Kollár točí, nie sú v tejto súvislosti dostatočnou záležitosťou. Navyše sa Kollár doposiaľ neprezentoval ako politik.

O tom, či bude dobrým politikom, by sa podľa neho dalo nateraz polemizovať. Strana ďalej podľa Koziaka potrebuje personálne obsadenie. „Zatiaľ okrem Zoroslava Kollára v politickej strane nevidíme nikoho, kto by mohol byť okolo neho. Postaviť stranu na jednom človeku, ktorý nech je akokoľvek známy, je skutočne veľmi málo,“ doplnil politológ.

Strana ďalej podľa neho potrebuje predsedu, ktorého by bolo vidieť. To Kollár podľa Koziaka sčasti spĺňa. „No v každom prípade na to, aby bol predseda dobrým predsedom, potrebuje zorganizovať politickú stranu a obklopiť sa tímom ľudí, ktorí vytvoria program a budú mu robiť politiku. To zatiaľ nevidíme, vidíme len ambíciu,“ dodal politológ s tým, že piate P, a teda peniaze, Kollár má. Ostatné je zatiaľ všetko nejasné.

Politológ pripomenul, že videá, ktoré Kollár točil a odovzdával nimi „pozdravy“ rôznym osobnostiam z politického života, mali úspech a mnohých sledovateľov. Podľa Koziaka sú teda jeho videá nástrojom, ako sa dostať do povedomia. Nie je si však istý tým, či by to bolo dostačujúce na to, aby vytvoril politickú stranu, ktorá by v nasledujúcich voľbách, či už v riadnom alebo v predčasnom termíne, získala päť percent hlasov voličov.

Potrebné je podľa politológa oveľa viac. „Nemáme sa zatiaľ prečo domnievať, že by mal Kollár získať viac ako päť percent. Ak by voľby mali byť predčasné, situácia by bola pre Kollára nepríjemná, pretože nové politické strany potrebujú viac času na to, aby získali voličov. Hrať do karát mu môže práve to, ak voľby budú v riadnom termíne,“ dodal politológ.

Ako Koziak podotkol, nová strana musí dokázať komunikovať aj na úrovni politických partnerov. „Žiadna politická strana nemôže robiť politiku sama. Potrebuje si nájsť partnerov – potenciálnych koaličných partnerov. V tomto prípade neviem, s kým by Kollár mohol fungovať,“ doplnil politológ.

Spolupracovať by vedel s koalíciou, hoci ju kritizuje

Ak by sa, na hypotetickej úrovni, Kollárova strana dostala do parlamentu, politológ predpokladá, že by vedela spolupracovať s politikmi ako Fico či Andrej Danko. Opozičných politikov Koziak vylučuje. „Pokiaľ si pozrieme obsah tých videí, ktoré zverejňoval, tak väčšinou veľmi ostro kritizoval predovšetkým opozičných politikov. Takže nemožno vytvárať koalíciu s niekym, voči komu sa ostro vyhraňujete a niekedy idete až do osobných útokov,“ skonštatoval politológ.

Zoroslav Kollár je na druhej strane aj kritikom súčasnej vládnej koalície. Už keď začal točiť videá, ktoré boli kritikou vládnej koalície, bolo podľa Koziaka zrejmé, že nejde o samoúčelnú kritiku, ale že za tým bude niečo iné, napríklad práve ambícia vstúpiť do politiky.

„Pokiaľ Kollár myslí svoj vstup do politiky vážne, určite dokážeme v tých ďalších videách, ktoré bude zverejňovať, identifikovať, s kým by si vedel možno predstaviť svoju politickú budúcnosť v rámci nejakého prirodzeného hodnotového spojenectva,“ dodal politológ a zopakoval, že nateraz si však nemá dôvod myslieť, že by nová strana Právo na pravdu získala v nasledujúcich voľbách nad päť percent, keďže projekt je na úplnom začiatku.