Politika, vierovyznanie, ale aj iné témy: Tieto konkrétne otázky sa vás na pohovore pýtať nemôžu, porušujú zákon

Pohovor je pre získanie vysnenej práce absolútne kľúčový. A to ako pre zamestnávateľa, tak aj pre potenciálneho zamestnanca. Vďaka nemu obe strany zistia, či si vedia predstaviť budúcu spoluprácu. Existujú však určité hranice – pravidlá, ktoré určujú, čo môžu, alebo naopak nemôžu zamestnávatelia od kandidátov žiadať.

Niektoré otázky sa vás na pohovore pýtať nemôžu a ak to urobia, nemusíte odpovedať. Ich položenie môže dokonca viesť k porušeniu zákonov o ochrane osobných údajov, alebo k diskriminácii.

Ako upozorňuje portál Profesia.sk, zamestnávatelia nemajú právo pýtať sa na osobné záležitosti, ktoré nemajú súvislosť s pracovným pomerom. Tieto otázky zahŕňajú:

• Rodinný stav: Nie je prípustné pýtať sa, či ste ženatý/vydatá alebo či plánujete mať deti.

• Náboženské presvedčenie: Zamestnávateľ nemôže zisťovať vaše náboženské vyznanie alebo presvedčenie.

• Tehotenstvo alebo zdravotný stav: Aj tieto otázky sú diskriminačné a nemali by byť súčasťou pohovoru.

Rovnako nemusíte odpovedať a zamestnávateľa by nemalo zaujímať, akú politickú stranu preferujete, či máte nesplatené dlhy, alebo či fajčíte a pijete (alkohol), alebo aká je vaša sexuálna orientácia. Podľa webu Kariéra info zamestnávateľa nemusí zaujímať ani to, či ste boli trestne stíhaný. No v niektorých prípadoch výpis z registra trestov poskytnúť musíte, napríklad, ak sa uchádzate o prácu v štátnej službe.

Podľa zákona platí, že na pohovore stačí poskytnúť len tie informácie, ktoré súvisia s pozíciou, o ktorú sa uchádzate, resp. s jej vykonávaním. Je však už na vás, či ste ochotný sa na pohovore „zblížiť“ aj po ľudskej stránke a niektoré osobné veci z vášho života prezradiť.

Čo ak sa ma na to aj tak opýtajú?

Napriek tomu, že klásť otázky na vyššie uvedené okruhy tém by zamestnávateľ nemal, môže sa vám to v praxi stať. Ak odpovedať nechcete, v takom prípade to stačí slušne povedať. Ak sa vás ale budú pýtať na dôvod, že prečo s tým máte problém, opäť zareagujte zdvorilo – prílišná ofenzívnosť by sa vám nemusela vyplatiť.

Môžete spomenúť, že sa necítite pri danej otázke komfortne, respektíve, že by ste boli neradi, ak by odpoveď ovplyvnila výsledok pohovoru. Prípadne sa skúste pri debate vrátiť k podstate – zamerajte sa na vaše zručnosti či osobnostné predpoklady, vďaka ktorým by ste mohli na pohovore uspieť.