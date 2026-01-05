Politický otras vo Venezuele pokračuje: Trump hovorí o riadení krajiny, Rodríguezová reaguje vlastnými krokmi

Americký prezident Donald Trump v nedeľu trval na tom, že USA „riadia“ Venezuelu po zatknutí prezidenta Nicolása Madura. Podľa jeho slov sa Spojené štáty zároveň zaoberajú aj dočasným vedením Caracasu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Zaoberáme sa ľuďmi, ktorí práve zložili prísahu. Nepýtajte sa ma, kto je vo vedení, pretože keď vám odpoviem, bude to veľmi kontroverzné,“ povedal šéf Bieleho domu novinárom na palube lietadla Air Force One. „Znamená to, že ju riadime my,“ ozrejmil podľa francúzskej agentúry.
Trump hovorí aj o páde Kuby
Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová medzitým viedla v nedeľu svoje prvé zasadnutie kabinetu, odkedy americké jednotky v sobotu zatkli prezidenta krajiny, ukázali zábery štátnej televízie VTV.
Trump v nedeľu zároveň vyhlásil, že Kuba „je na pokraji pádu“ po tom, čo zľahčoval potrebu akejkoľvek americkej vojenskej operácie v tejto krajine. Pre Havanu bude náročné „vydržať“ bez venezuelskej ropy, povedal. „Nemyslím si, že potrebujeme podniknúť akékoľvek kroky. Vyzerá to tak, že padne,“ vyhlásil Trump. Americký líder okrem toho skonštatoval, že pri vojenskom zásahu USA zahynulo veľa príslušníkov kubánskych bezpečnostných síl prezidenta Madura.
Komisia má zabezpečiť prepustenie Madura
Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová v nedeľu zriadila komisiu, ktorej úlohou je zabezpečiť prepustenie prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky z USA, kam ich odviedli americkí vojaci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rodriguezová poverila predsedu Národného zhromaždenia – svojho brata Jorgeho, a ministra zahraničných vecí Yvána Gila, aby spoločne predsedali komisii. Jej súčasťou bude tiež minister informácií Freddy Ñáñez, uviedol v oznámení.
Dočasná líderka naznačuje spoluprácu s Washingtonom
Spojené štáty v sobotu skoro ráno zaútočili na ciele vo Venezuele, zajali prezidenta Madura a spolu s jeho manželkou ho odviedli z krajiny. Obaja sa v pondelok v New Yorku postavia pred federálny súd, kde budú súdení za narkoterorizmus, pašovanie kokaínu a držbu zbraní s cieľom použiť ich proti Spojeným štátom.
Dočasná líderka krajiny už naznačila ochotu spolupracovať s USA. „Považujeme za prioritu smerovať k vyváženým vzťahom medzi USA a Venezuelou, založeným na vzájomnom rešpekte,“ napísala Rodriguezová na sociálnych sieťach. „Pozývame preto vládu USA k spoločnej spolupráci na pláne… zameranom na spoločný rozvoj,“ uviedla. „Náš ľud a náš región si zaslúžia mier a dialóg, nie vojnu… Toto bolo vždy posolstvom prezidenta Nicolása Madura a v súčasnosti je to posolstvom celej Venezuely,“ vyhlásila Rodriguezová.
