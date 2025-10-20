Policajná prezidentka Maškarová sa vyjadrila k vyšetrovaniu riaditeľa Hajnoviča: Nariadené kontroly porušenie predpisov neukázali

Poverená šéfka Policajného zboru Jana Maškarová sa na zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru vyjadrila k vyšetrovaniu nitrianskeho policajného riaditeľa Branislava Hajnoviča, ktorý bol prítomný na mieste nehody šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara.
Maškarová tvrdí, že Hajnovič jej priamo z miesta nehody telefonoval, že prechádzal okolo v aute spolu s manželkou a zastavil, keďže na mieste nebola dopravná polícia.
„Nie je vôbec pravda, že by pán Gašpar kontaktoval krajského riaditeľa,“ zdôraznila Maškarová s tým, že napriek tomu požiadala Úrad inšpekčnej služby, aby celú vec preveril.
Postup polície aj vymazanie statusu nie je pochybením
Maškarová podľa vlastných slov zároveň nariadila dve nezávislé kontroly. Jedna sa týka postupu polície pri nehode a druhá stiahnutia facebookového statusu, v ktorom polícia apelovala na svedkov aby sa prihlásili. „Obidve na sebe nezávislé kontroly nepreukázali žiadne porušenie zákona ani interných predpisov,“ vyhlásila Maškarová.
Status bol podľa nej stiahnutý, pretože pod ním bolo skoro 800 komentárov, často s hanlivým obsahom. „Pretože máme aj interné predpisy na komunikáciu,“ doplnila s tým, že diskusia pod predmetným statusom sa „zvrhla“.
Policajná inšpekcia začala vyšetrovať účasť riaditeľa Branislava Hajnoviča na mieste nehody Pavla Gašpara. Informovala o tom opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) s tým, že vo veci bola vypovedať.
