Pokuta za pootvorené okienko: U našich susedov za tento priestupok zaplatíte stovky eur

To, že by ste si nemali zabudnúť za sebou zavrieť okno v aute, nekážu len bezpečnostné rady, ale v niektorých krajinách aj zákon. Príkladom je Česko, ktoré za pootvorené okno v aute môže šoférov potrestať pokutou.

Takýto zlozvyk je bežný u nejedného šoféra, a to najmä počas letnej sezóny či u majiteľov psov, ak ich prevážajú. Ako upozorňuje český portál Autosalon, u nášho západného suseda môžete za otvorené okno, po tom, ako sa od auta vzdialite, dostať nemalú pokutu.

Auto nesmie používať neoprávnená osoba

Zákony v Česku prikazujú vodičom vykonať také opatrenia, aby auto nemohla používať neoprávnená osoba. Neuzavretým oknom tiež uľahčíte prácu zlodejom, čo je rovnako považované za priestupok.

Pravidlá sú však oveľa prísnejšie. Za priestupok by sa mohlo považovať aj nezamknutie auta či ponechanie kľúča v zapaľovaní.

„V prípade porušení týchto predpisov ide podľa zákona o priestupok, za ktorý môže byť uložená pokuta na mieste do 1500 Kč. V štandardnom priestupkovom konaní sa však môže suma navýšiť na 2- až 5-tisíc korún,“ potvrdila pre Autosalon hovorkyňa ministerstva dopravy Alena Mühl. V prepočte na eurá je to od 60 do 200 eur.

Ako však portál dodáva, pravdepodobnosť udelenia pokuty je nízka, podľa zákona to však stále možné je.

Pozor si treba dávať aj v iných krajinách

Prísne predpisy nie sú v Európskej únii výnimočné, rovnaký trest môžete dostať aj v obľúbenej dovolenkovej destinácii – v Taliansku. Ako nedávno informoval rakúsky portál Heute, práve v Taliansku musel zaplatiť istý muž pokutu vo výške 42 eur za zaparkovanie auta a ponechanie okna otvoreného na približne desať centimetrov. Aj v tomto prípade bolo hlavným dôvodom nezabezpečenie auta proti neoprávnenému používaniu.

Zákon o neoprávnenom používaní vozidla funguje aj na Slovensku. Ten prikazuje pri vzdialení sa od vozidla ho zabezpečiť tak, aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba.