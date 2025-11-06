Podozrivé incidenty nemajú konca: Dron narušil prevádzku letiska v Hannoveri. Lietadlá nemohli vzlietnuť ani pristáť

Letisko v nemeckom Hannoveri muselo v stredu večer na 45 minút prerušiť prevádzku po tom, čo sa nad neďalekou priemyselnou zónou objavil neznámy dron. V dôsledku incidentu boli tri lietadlá presmerované na iné letiská a ďalšie prílety aj odlety zaznamenali výrazné meškania.
Ako informuje Denník N s odvolaním sa na čtk, ide o ďalší z viacerých podobných prípadov, ktoré v posledných týždňoch zasiahli nemecké letiská. Len v nedeľu museli z rovnakého dôvodu zastaviť prevádzku v Brémach, v piatok v Berlíne a ešte v októbri sa incident odohral aj na letisku v Mníchove.
Drony spôsobujú čoraz väčšie problémy
Incidenty s dronmi sa stávajú čoraz častejším problémom pre civilné letectvo. Okrem ohrozenia bezpečnosti letu dokážu aj na krátky čas výrazne narušiť chod letísk a spôsobiť finančné straty i chaos medzi cestujúcimi. Nemecké úrady preto opätovne apelujú na verejnosť, aby rešpektovala zákaz lietania dronov v blízkosti letísk a zabezpečila ich riadne registrovanie.
