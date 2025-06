Podozrivá schéma padá, Slováci do nej investovali tisíce eur. Upozorňoval na ňu Milan Dubec, ale aj NBS

V uplynulých týždňoch sa stala platforma LWEX mimoriadne diskutovanou témou. Kým niektorí odborníci na ňu upozorňovali už dávnejšie, iní „podnikavci“ lákali ľudí na investície do nej. Ako sa predpokladalo, pravdepodobne ide o takzvanú Ponziho schému. Mnoho ľudí sa však už stihlo „nachytať“.

LWEX sa prezentoval ako kryptoburza, ktorá ponúka vysoké výnosy vďaka automatizovaným nástrojom a cielil aj na európskych investorov. Platforma sľubovala rozprávkové denné zhodnotenie 1,6 %, ktoré by strčilo do vrecka aj najznámejšie pyramídové podvody z prelomu milénií.

Už tieto faktory predstavovali pre mnohých odborníkov varovné signály a existovalo silné podozrenie, že ide o formu pyramídovej hry, teda Ponziho schému. Ako informuje portál Finsider, tieto predpoklady sa v týchto dňoch ukazujú ako pravdivé.

Ľudia sú bez peňazí

Ponziho schéma je nelegálny obchodný model, ktorý sľubuje účastníkom podozrivo vysoké zisky a zaujímavé benefity za to, ak do systému prinesú nových ľudí. Zisk jednotlivcov nezávisí od predaja produktu alebo reálnej investičnej činnosti, ale od neustáleho prísunu nových účastníkov a ich vkladov.

Každý nový člen tak technicky prispieva peniazmi do systému, z ktorých sa vyplácajú tí, ktorí sa zapojili skôr. Tento model je dlhodobo neudržateľný – ak sa zastaví prísun nových členov, systém sa zrúti a väčšina účastníkov príde o svoje peniaze. Na Slovensku sa tak stalo napríklad v prípade BMG Invest a Horizont Slovakia.

Práve to sa malo diať aj na platforme LWEX, pred ktorou upozorňovala Slovákov NBS už vo februári tohto roka. „Žiaden subjekt s názvom LWEX alebo LWEX Exchange nie je oprávnený poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky,“ uvádzalo sa v správe. Problematikou sa vo svojom krátkom videu zaoberal aj známy investor Milan Dubec.

V týchto dňoch sa začínajú objavovať správy, podľa ktorých LWEX pozastavil vyberanie vkladov a výnosov. Spočiatku to zástupcovia spoločnosti zaobaľovali pod systémovú údržbu, audity či technické problémy. To všetko malo naznačovať, že platforma sa rozpadá. Na otázky médií však konkrétne nereagovali. Kým ešte počas tohto týždňa bola funkčná oficiálna webová stránka „investičnej“ spoločnosti, v piatok 27. júna to už neplatí.

Bez peňazí malo podľa portálu Peniaze.sk ostať až 30 000 investorov. Očakáva sa, že tisíce eur mali v schéme LWEX investované aj Slováci.