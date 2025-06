Podnájom sú vyhodené peniaze, nikdy nebrať veci na splátky: Slováci radia, čo by si želali vedieť oveľa skôr

Vlákno okamžite zaplavili desiatky odpovedí Slovákov, ktorí sa chceli podeliť o najcennejšie životné rady, na ktoré prišli až s odstupom času. Odpovedali na jednoduchú, no výstižnú otázku: Čo ste zistili až po odchode zo školy — a čo by ste chceli odkázať mladším, aby na to nemuseli prísť až neskoro?

Slováci radia, aby sme nepodceňovali prax, dobre si vybrali vysokoškolský odbor, a zároveň sa neprestávali vzdelávať — nielen počas štúdia, ale aj po ňom. Kľúčové je podľa nich aj systematické získavanie skúseností, rozvoj praktických zručností a finančnej gramotnosti, ktorá mnohým v mladosti chýbala.

Vysoká škola vám kariéru nezabezpečí, treba si vybrať vhodný odbor

Vysoká škola je pre mnohých vstupnou bránou do profesijného života. Podľa viacerých Slovákov by sme pritom nemali podceňovať, či má zvolený odbor dlhodobo praktické uplatnenie. Ako opisuje niekoľko z nich, hoci sa mladému človeku môže estetika či sociálna práca javiť ako pohodová voľba na pár rokov, v budúcnosti mu to môže výrazne sťažiť vyhliadky. Odbor by sme preto nemali vyberať len podľa toho, čo nás baví, ale aj s ohľadom na to, či náš koníček dokáže v dlhodobom horizonte zabezpečiť príjem a kariérny rast. Táto rada sa objavuje v mnohých odpovediach.

Jeden z komentujúcich zase tvrdí, že dôležitejšie než prestížna škola je pracovať na rozvoji svojich osobnostných čŕt — vedieť sa dobre odprezentovať na pohovore, presadiť sa v práci a postupne napredovať: „Rovnako je to aj s kariérnym postupom — dôležitejšie než samotné vedomosti sú ostré lakte.“

Mnohí Slováci zároveň považujú prax za kľúčový faktor. Jeden z diskutujúcich odporúča prečítať si o pravidle 10 000 hodín, ktoré popularizoval Malcolm Gladwell:

Ak budeš často meniť profesie alebo sa nevieš rozhodnúť, nikdy sa nestaneš odborníkom.

Ako dodáva: „Výborným murárom, bagristom, kamionistom, účtovníkom, programátorom, lekárom, právnikom či podnikateľom sa nestaneš inak, než keď v danom odbore odmakáš 10 000 hodín — u niekoho to môže byť viac, u iného menej, ale vo všeobecnosti platí, že čím viac, tým lepšie.“

Počúvajte rady starších a pýtajte sa, ak čosi neviete

Jedna z komentujúcich upozorňuje, že nováčik by nemal vnímať kritiku v práci ako šikanu: „Prax je veľmi dôležitá a treba aj niečo vydržať, nie sa hneď vzdávať len preto, že ‚ma šikanujú‘. Treba si priznať, že som začiatočník, prijať kritiku a nehľadať hneď inú prácu.“

S týmto postojom súhlasí množstvo Slovákov. Mnohí priznávajú, že v mladosti vnímali rady a pripomienky starších ako „buzeráciu“, no dnes ľutujú, že si ich nevzali k srdcu. Zdôrazňujú, že je dôležité vedieť prijať kritiku — a keď niečo nevieme alebo pokazíme, mali by sme sa bez hanby priznať a požiadať o radu.

Na druhej strane, niektorí komentujúci odporúčajú aj určitú mieru nezávislosti. Podľa nich netreba slepo nasledovať rady rodičov či autorít, pretože často vychádzajú z predstáv minulých čias, ktoré už nemusia zodpovedať dnešnej realite.

Vo všeobecnosti Slováci vo veľkom zdôrazňujú potrebu dlhodobej perspektívy. Namiesto toho, aby sme hneď očakávali vysoký zárobok, mali by sme sa zamerať na budovanie svojich schopností. Ak chceme niečo dosiahnuť, je dôležité absolvovať stáže, kurzy, tréningy a workshopy — aj vtedy, ak sú neplatené. Takáto investícia sa podľa mnohých časom niekoľkonásobne vráti: „Treba myslieť na to, že aj keď sa ti niečo zdá momentálne nezmyselné, môže ti to do budúcna veľa priniesť. Rok či dva prejdú ako voda.“

Podnájom sú vyhodené peniaze, neberte veci na splátky

Medzi ďalšími často opakovanými radami sa objavuje stáž v zahraničí, sporenie si na dôchodok už v mladom veku, odkladanie peňazí na budúce štúdium detí, či intenzívne štúdium cudzích jazykov. Niektorí odporúčajú investovať do akcií alebo sa poobzerať po živote mimo Slovenska. Častá je aj výzva cestovať čo najviac, pokiaľ to ešte „zdravie dovolí“.

Mnohí Slováci zároveň považujú dlhodobé bývanie v podnájme za finančne nevýhodné a odporúčajú kúpu vlastnej nehnuteľnosti čo najskôr — ideálne ešte pred príchodom detí.

Jedna komentujúca sa delí o viacero konkrétnych finančných rád, ktoré by si podľa vlastných slov priala poznať skôr — vždy si niečo odkladať z každej výplaty, vyhýbať sa nákupom na splátky a brať podnájom len ako dočasné riešenie. Dodáva však, že nie všetko je o peniazoch: „Niekedy je dobrý šéf a kolektív viac ako pár eur navyše. Nauč sa po práci oddychovať, ži zdravo — lebo sa ti to potom nazbiera v chorobách.“

Záver diskusie uzatvára povzbudivý komentár jednej ženy, ktorý ponúka iný pohľad: „Mne nik nepovedal, aké super to bude. Práveže všetci tvrdili, že zlaté časy sú počas školy. A teda, ja — hoci som bola výborná žiačka a nezažila som šikanu ani nič podobné — som nezažila odpornejšie časy, ako počas štúdia.“