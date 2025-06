Minimálna mzda aspoň 1500 eur a zákaz fajčenia: Takto by vyzeralo Slovensko, ak by ho viedli bežní ľudia

Odpovede Slovákov zaplavili vlákno. Komentujúci sa zahrali na vodcov s prakticky neobmedzenou mocou. Mohli si vysnívať romantický scenár a zmeniť čokoľvek, čo vnímajú ako zásadný problém našej krajiny. Zmes odpovedí odrážala frustráciu i nádej — volanie po reformách, kritiku platov politikov, či návrhy na riešenie slovenských nerestí, ako sú hazard a alkohol. Najvášnivejšie diskusie sa strhli pri témach školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb.

Reforma školstva a zdravotníctva

V najväčšom počte sa jednoznačne spomína volanie po reforme školstva a zdravotníctva. „Základ je dobré školstvo a zdravotníctvo, tam má štát najväčší dosah na bežných ľudí,“ napísal jeden z mnohých komentujúcich, ktorí túto tému skloňujú.

Viacerí volali po radikálnych riešeniach a čerpaní inšpirácie zo zahraničia — niektorí by dokonca organizovali misie do vyspelých krajín, aby tam načerpali vedomosti a aplikovali ich u nás doma. Jeden Slovák by takúto misiu zase viedol so zameraním na zefektívnenie štátnej správy.

Nechýbala kritika vysokoškolského systému. Podľa viacerých máme priveľa odborov bez reálneho uplatnenia. Navrhovali redukciu aj zníženie počtu prijatých študentov — niektoré odbory by dokonca zrušili okamžite. „Táto krajina určite nepotrebuje toľko kňazov, sociálnych pracovníkov ani právnikov,“ poznamenal jeden komentujúci. Okrem školstva rezonovala aj túžba po ekonomickej obnove. Ľudia okrem toho zdôrazňovali potrebu reforiem, ktoré povedú k zdravšiemu a odolnejšiemu hospodárstvu.

Predstavu o plate pre bežných Slovákov zase opísal jeden z komentujúcich takto: „Nemocnice dofinancovať a zlepšiť zdravotníctvo — a, samozrejme, minimálnu mzdu navýšiť na min. 1500 eur brutto.“

Platy politikov a hazard trápia mnohých Slovákov

Ľudia vo veľkom kritizovali platy politikov. Volajú po zásadných zmenách — od viazania poslaneckého platu na priemernú mzdu v krajine až po zrušenie doživotných rent. Opakovane sa objavovali výzvy na vyšetrovanie špekulácií o možnom rozkrádaní eurofondov a štátneho rozpočtu. V diskusiách rezonujú slovné spojenia ako „hmotná zodpovednosť“ a „zrušenie poslaneckej imunity“. Viacerí si predstavujú „sofokratickejšiu“ vládu vedenú tzv. „skutočnými“ odborníkmi — ministerstvá by mali povinne riadiť ľudia s odborným vzdelaním v danom segmente. Iní by išli cestou menších úprav, napríklad znížením počtu poslancov.

Silnú odozvu vyvolala aj téma návykových látok a správania — alkoholu, cigariet a hazardu. Časť diskutujúcich volá po radikálnych zásahoch — extrémne vysokých daniach alebo rovno po úplnom zákaze. Iní varujú pred týmto prístupom a žiadajú regulovanú legalizáciu či dekriminalizáciu akýchkoľvek návykových látok.

„Tie peniaze z daní by sa ťažko nahrádzali,“ upozornila komentujúca, ktorá zákaz odmieta. Prekvapivo najviac kritiky nesmerovalo na alkohol, ale na hazard a spôsob, akým k nemu štát pristupuje.

Sociálne služby, alkohol za volantom a transakčná daň

Silnou témou sa stali aj sociálne služby. Mnohí komentujúci upozorňovali na ich dlhodobo zanedbaný stav. Spomínajú potrebu reformy systému sociálnych dávok, riešenie generačnej chudoby či vypracovanie reálneho a adresného vládneho programu pre marginalizované skupiny, najmä obyvateľov osád.

Rezonovala tiež kritika fungovania zariadení sociálnych služieb. Jedna zo Sloveniek, ktorá v takom zariadení pracuje, napísala: „Mesačné poplatky sú okolo 400 – 450 eur, ale reálne každý senior stojí zariadenie 1 600 eur. Zvyšok dopláca magistrát.“

V otázke, či by malo Slovensko smerovať k ešte sociálnejšiemu štátu, alebo či je potrebné zásadne reformovať či odstrániť princípy, ktoré sú podľa mnohých iba akýmsi dozvukom z čias komunistického Slovenska, panujú medzi ľuďmi výrazné rozdiely v názore. Niektorí podporujú rozšírenie bezplatných alebo výrazne dotovaných služieb, napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania či základných komodít ako voda a elektrina. Iní obhajujú opak — zavedenie poplatkov v oblastiach ako vysoké školy, zákroky u lekára či starostlivosť o seniorov, s cieľom zvýšiť efektivitu a udržateľnosť systému.

V diskusii sa zároveň objavoval celý rad ďalších návrhov na zmeny. Ľudia volajú po sprísnení trestov za alkohol za volantom, zrušení transakčnej a zavedení rovnej dane, či po znížení a zjednodušení byrokracie. Kritizujú voľný predaj energetických nápojov maloletým a navrhujú zákaz. Objavujú sa aj výzvy na dekriminalizáciu marihuany, prenajímanie špecialistov ako ekonómovia či ekológovia do štátnych inštitúcií, a tiež legalizáciu manželstiev pre ľudí rovnakého pohlavia. Silno zaznievala aj túžba po väčšej podpore slovenskej mládeže.

Medzi menej častými, no pozoruhodnými návrhmi sa objavil napríklad zákaz klystírov pri pôrode, zníženie cien energií, zvýšenie kvality potravín, zrušenie tréningu kužeľov v autoškolách, povolenie eutanázie či dokonca znovuzavedenie trestu smrti.