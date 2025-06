Podľa Roberta Kaliňáka sú vyhrážky odobratia eurofondov smiešne a boľševické. Verí však, že Merz bude dobrým kancelárom

Ak európski predstavitelia, tak ako nemecký kancelár Friedrich Merz, povedia, že ak nebudeme súhlasiť s tým, čo hovoria, zoberú nám eurofondy, vyznieva to smiešne, je to boľševické a niečo, čo si pamätáme spred roku 1989. Zároveň však skonštatoval, že Merz výrok o možnom odobratí eurofondov Slovensku a Maďarsku povedal v jednej z prvých relácií, čo ako kancelár absolvoval.

„Veď mal problém pri nástupe, že ho nezvolili na prvýkrát,“ povedal Kaliňák. Verí však, že Merz bude dobrým kancelárom. „A, že pochopí celú tú šírku názorov,“ doplnil minister s tým, že pokiaľ budú sankcie proti Rusku veľmi negatívne ovplyvňovať slovenské hospodárstvo, nemôžeme sa s nimi stotožniť.

Podľa šéfa KDH Milana Majerského Merz vyzval Slovensko, aby sme boli pevnou súčasťou únie a dodržiavali zmluvy. „A mňa prekvapuje najviac to, že my nazveme Merza führerom,“ skonštatoval Majerský s poukazom na medzičasom zmazaný status krajskej organizácie strany Smer. Zároveň sa pýta, či sa Smer ozve aj proti výroku nového veliteľa ruských pozemných síl generála Andreja Mordvičeva, ktorý podľa neho vyhlásil, že „teraz je to Ukrajina a na rade je Slovensko“.

Kaliňák v tejto súvislosti reagoval, že ide o jedného zo stoviek generálov a nepodstatného človeka

„Navyše, zatiaľ sa im nedarí prekročiť ani niektoré rieky na Ukrajine. Nieto ešte, aby sa dopracovali sem,“ doplnil na adresu Rusov s tým, že veliteľ „neviem ktorého zákopu“ sa vyhrážať Slovensku nebude. „Na to sa dostatočne pripravíme,“ dodal minister obrany.