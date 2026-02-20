Podľa expertov sa najlacnejší deň na cestovanie zmenil. Odhalili, ako ušetríte čo najviac peňazí

Podľa expertov najlacnejším dňom na cestovanie už viac nie je stred pracovného týždňa, ale naopak, jeho záver. Zároveň prezradili, kedy je ideálny deň rezervovať si letenku, kedy sa vyhnete davom na letiskách a aké sú najmenej vyťažené dátumy cestovania.
Ako informuje Euronews, nové prieskumy spoločnosti Expedia naznačili, že najlacnejšie dni v týždni a mesiace v roku na rezerváciu letov sa zmenili. Spoločnosť čerpala z miliónov údajov zo stránky a z nového spotrebiteľského prieskumu.
Cestujte v piatok a v júni
Podľa spoločnosti je najlacnejším dňom na let piatok, pretože na konci týždňa je znížený počet služobných ciest. Navyše, v porovnaní s cestovaním v sobotu ušetríte až 18 %. Ak však cestujete biznis triedou, zvoľte si štvrtok, v porovnaní s nedeľou ušetríte 17 %. Najdrahším dňom je nedeľa.
Najdostupnejším mesiacom na lietanie je po novom jún. Cestovanie v júni znamená nájsť lety, ktoré sú v priemere o 68 % lacnejšie ako v decembri.
S rezerváciou leteniek experti odporúčajú počkať na bližšie obdobie cesty, než si myslíte, ale nie na poslednú chvíľu. V rámci vnútroštátnych letov je to 31 až 45 dní pred odletom. Pri medzinárodných letoch si rezervujte letenku 15 až 30 dní vopred, pričom najlacnejší deň, keď by ste si mali rezervovať letenku, je nedeľa.
Poznáme najvyťaženejšie a najmenej vyťažené dátumy cestovania
Ak však nechcete zažiť preplnené letiská, cestujte v utorok. Naopak, najrušnejším dňom na letiskách je piatok. Najmenej vyťažený mesiac pre leteckú dopravu je január a najviac vyťažený je august.
Medzi najmenej vyťažené dátumy cestovania patria 4., 5. a 9. marca a 31. decembra. Medzi najvyťaženejšie dátumy cestovania patria 24. a 25. októbra, 24. mája a 22. augusta.
