Podkopáva základný princíp medzinárodného práva: OSN kritizuje operáciu USA vo Venezuele

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Zásah podľa OSN situáciu v krajine len zhoršil.

Organizácia Spojených národov v utorok vyjadrila hlboké znepokojenie nad vojenskou operáciou USA vo Venezuele a varovala, že jasne „podkopáva základný princíp medzinárodného práva“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Štáty nesmú ohrozovať územnú celistvosť alebo politickú nezávislosť žiadneho štátu ani proti nim používať silu,“ povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Ravina Shamdasaniová. Venezuelského prezidenta Nicolasa Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú v sobotu v skorých ranných hodinách násilne zajali v Caracase americké komandá a predviedli ich na súd do New Yorku.

Shamdasaniová v súvislosti s útokom odmietla americké vysvetlenie tohto postupu „dlhodobým a otrasným porušovaním ľudských práv“ venezuelskou vládou. „Zodpovednosť za porušovanie ľudských práv nemožno dosiahnuť jednostranným vojenským zásahom v rozpore s medzinárodným právom,“ pripomenula.

Zdôraznila, že OHCHR už desaťročie neustále informuje o „pokračujúcom zhoršovaní situácie vo Venezuele“. „Obávame sa, že súčasná nestabilita a ďalšia militarizácia v krajine v dôsledku intervencie USA situáciu len zhoršia,“ dodala.

