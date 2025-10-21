Pod morskou hladinou zachytili niečo zlovestné: Vzniklo 12 fotografií a 9 videí. Nikto vtedy ešte netušil, kam to smeruje

Novoobjavený záznam pochádza priamo z ponorky, ktorá implodovala 18. júna 2023 počas misie k vraku Titanicu. Séria obsahuje 12 fotografií a 9 videí, ktoré sa nachádzali na pamäťovej karte SD. O ich existencii informovala americká Národná rada pre bezpečnosť dopravy (NTSB) po zverejnení záverečnej správy o tragédii.
Kamera bola pripevnená na vonkajšej strane trupu a bola navrhnutá na snímanie videa aj statických záberov do hĺbky až 6-tisíc metrov. Podľa denníka Mirror išlo o mimoriadne odolné zariadenie s titánovým telom a predným krytom zo syntetického zafíru, ktoré chránilo objektív a vnútornú elektroniku.
12 fotografií a 9 videí z ponorky, ktorá priniesla smrť
Vonkajší kryt kamery zostal neporušený, rozbitá však mala byť jej šošovka. Experti počas vyšetrovania extrahovali záznam z pamäťovej karty. Pravdepodobne ide o bežne dostupný typ 512-gigabajtovej SD karty, ktorá sa na trhu predáva približne za 69 eur, uviedol technologický portál Tom’s Hardware.
[Blog] Encuentran la tarjeta de memoria SanDisk intacta tras el accidente del sumergible OceanGate Titan y recuperan 12 imágenes y 9 vídeoshttps://t.co/IYFCglQt51
— elhacker.NET (@elhackernet) October 20, 2025
Podľa Mirror sa na karte nachádzajú tri videá zachytené pod vodou. Na jednom z nich NTSB identifikovala systém LARS, používaný na vyťahovanie ponorky počas výcviku alebo misií. Ďalší záber zobrazuje potápača s kyslíkovou fľašou plávajúceho pri ponorke. Nezávislá federálna agentúra ho identifikovala ako muža, ktorý sa zúčastnil iba tréningu v plytkej vode a misií č. 1 a 2 v roku 2023 – teda nie tej osudovej, piatej.
Eerie images recovered from wreckage of OceanGate Titan sub give harrowing insight into doomed trip – via @SWNS https://t.co/wlIrt4ZTO5
— Dean Murray (@DeanMurraySWNS) October 21, 2025
Ostatné zábery pochádzajú z mája 2023, alebo mesiac pred katastrofou. Vidno na nich scény z móla v Kanade a v dielni diaľkovo ovládaných vozidiel na kampuse Námorného inštitútu v St. John’s v kanadskej provincii Newfoundland a Labrador.
Podľa správy NTSB sa mali záznamy z kamery ukladať buď na SD kartu, alebo do palubného počítača, v závislosti od konfigurácie. „Je pravdepodobné, že kamera bola 16. mája nastavená na ukladanie údajov do palubného počítača. Jeden obrázok bol uložený na SD kartu náhodne, následne sa systém správne nakonfiguroval na ukladanie do počítača,“ uvádza správa.
Ako uzatvára, zariadenie neobsahovalo žiadne dáta s časovou pečiatkou po 16. máji – záznam na SD karte sa končí v momente, keď ešte nikto netušil, že ide o predzvesť tragickej misie, ktorá sa už o pár týždňov skončí katastrofou.
Vyšetrovanie prinieslo šokujúce závery
Titan stratil kontakt s materskou loďou v nedeľu 18. júna 2023 po asi 90 minútach ponoru. Americká pobrežná stráž o štyri dni neskôr oznámila, že trosky miniponorky našla na oceánskom dne zhruba 490 metrov od vraku Titanicu. Experti po analýze trosiek dospeli k záveru, že Titan implodoval a nikto z pasažierov nemal šancu prežiť.
Ako sme vás minulý týždeň informovali, NTSB uviedla, že ponorka spoločnosti OceanGate nespĺňala bezpečnostné normy a pred posledným ponorom neprešla potrebnými kontrolami. Podľa vyšetrovateľov firma nepoznala skutočnú odolnosť trupu, pretože testy neboli dostatočné. NTSB tiež upozornila, že zariadenie bolo poškodené a nemalo byť nasadené do ďalšej misie. Ako informovala BBC, spoločnosť sa tak pustila do ponoru bez úplného pochopenia, aké riziká plavidlo podstupuje.
Titan tak nebol pripravený na extrémne podmienky hĺbkového ponoru, hoci jeho cieľom bol vrak legendárnej lode Titanic v hĺbke približne 3 800 metrov pod hladinou Atlantiku.
Tragicky skončená misia niesla na palube päť ľudí – generálneho riaditeľa OceanGate Stocktona Rusha, francúzskeho odborníka na Titanic Paula-Henriho Nargeoleta, britského prieskumníka Hamisha Hardinga a podnikateľa z Pakistanu Shahzadu Dawooda so synom Sulemanom Dawoodom.
Nahlásiť chybu v článku