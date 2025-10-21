Pod morskou hladinou zachytili niečo zlovestné: Vzniklo 12 fotografií a 9 videí. Nikto vtedy ešte netušil, kam to smeruje

Foto: Profimedia

Michaela Olexová
Vyšetrovanie tragédie ponorky Titan prinieslo nečakaný objav.

Novoobjavený záznam pochádza priamo z ponorky, ktorá implodovala 18. júna 2023 počas misie k vraku Titanicu. Séria obsahuje 12 fotografií a 9 videí, ktoré sa nachádzali na pamäťovej karte SD. O ich existencii informovala americká Národná rada pre bezpečnosť dopravy (NTSB) po zverejnení záverečnej správy o tragédii.

Kamera bola pripevnená na vonkajšej strane trupu a bola navrhnutá na snímanie videa aj statických záberov do hĺbky až 6-tisíc metrov. Podľa denníka Mirror išlo o mimoriadne odolné zariadenie s titánovým telom a predným krytom zo syntetického zafíru, ktoré chránilo objektív a vnútornú elektroniku.

12 fotografií a 9 videí z ponorky, ktorá priniesla smrť

Vonkajší kryt kamery zostal neporušený, rozbitá však mala byť jej šošovka. Experti počas vyšetrovania extrahovali záznam z pamäťovej karty. Pravdepodobne ide o bežne dostupný typ 512-gigabajtovej SD karty, ktorá sa na trhu predáva približne za 69 eur, uviedol technologický portál Tom’s Hardware.

Podľa Mirror sa na karte nachádzajú tri videá zachytené pod vodou. Na jednom z nich NTSB identifikovala systém LARS, používaný na vyťahovanie ponorky počas výcviku alebo misií. Ďalší záber zobrazuje potápača s kyslíkovou fľašou plávajúceho pri ponorke. Nezávislá federálna agentúra ho identifikovala ako muža, ktorý sa zúčastnil iba tréningu v plytkej vode a misií č. 1 a 2 v roku 2023 – teda nie tej osudovej, piatej.

Ostatné zábery pochádzajú z mája 2023, alebo mesiac pred katastrofou. Vidno na nich scény z móla v Kanade a v dielni diaľkovo ovládaných vozidiel na kampuse Námorného inštitútu v St. John’s v kanadskej provincii Newfoundland a Labrador.

Podľa správy NTSB sa mali záznamy z kamery ukladať buď na SD kartu, alebo do palubného počítača, v závislosti od konfigurácie. „Je pravdepodobné, že kamera bola 16. mája nastavená na ukladanie údajov do palubného počítača. Jeden obrázok bol uložený na SD kartu náhodne, následne sa systém správne nakonfiguroval na ukladanie do počítača,“ uvádza správa.

Ako uzatvára, zariadenie neobsahovalo žiadne dáta s časovou pečiatkou po 16. máji – záznam na SD karte sa končí v momente, keď ešte nikto netušil, že ide o predzvesť tragickej misie, ktorá sa už o pár týždňov skončí katastrofou.

Vyšetrovanie prinieslo šokujúce závery

Titan stratil kontakt s materskou loďou v nedeľu 18. júna 2023 po asi 90 minútach ponoru. Americká pobrežná stráž o štyri dni neskôr oznámila, že trosky miniponorky našla na oceánskom dne zhruba 490 metrov od vraku Titanicu. Experti po analýze trosiek dospeli k záveru, že Titan implodoval a nikto z pasažierov nemal šancu prežiť.

Foto: United States Coast Guard, Public domain, via Wikimedia Commons

Ako sme vás minulý týždeň informovali, NTSB uviedla, že ponorka spoločnosti OceanGate nespĺňala bezpečnostné normy a pred posledným ponorom neprešla potrebnými kontrolami. Podľa vyšetrovateľov firma nepoznala skutočnú odolnosť trupu, pretože testy neboli dostatočné. NTSB tiež upozornila, že zariadenie bolo poškodené a nemalo byť nasadené do ďalšej misie. Ako informovala BBC, spoločnosť sa tak pustila do ponoru bez úplného pochopenia, aké riziká plavidlo podstupuje.

Titan tak nebol pripravený na extrémne podmienky hĺbkového ponoru, hoci jeho cieľom bol vrak legendárnej lode Titanic v hĺbke približne 3 800 metrov pod hladinou Atlantiku.

Tragicky skončená misia niesla na palube päť ľudí – generálneho riaditeľa OceanGate Stocktona Rusha, francúzskeho odborníka na Titanic Paula-Henriho Nargeoleta, britského prieskumníka Hamisha Hardinga a podnikateľa z Pakistanu Shahzadu Dawooda so synom Sulemanom Dawoodom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Už je jasné, prečo nastala implózia ponorky Titan: Vyšetrovanie prinieslo šokujúce závery

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac