Už je jasné, prečo nastala implózia ponorky Titan: Vyšetrovanie prinieslo šokujúce závery

Vyšetrovanie tragédie ponorky Titan, ktorá sa v roku 2023 potopila počas expedície k vraku Titanicu, prinieslo nové odhalenia. Zistilo sa, že plavidlo nebolo dostatočne otestované a už pred osudným ponorom malo byť vyradené z prevádzky.
Americká Národná rada pre bezpečnosť dopravy (NTSB) v najnovšej správe uviedla, že ponorka spoločnosti OceanGate nespĺňala bezpečnostné normy a pred posledným ponorom neprešla potrebnými kontrolami, informuje BBC.
Zariadenie nemalo ísť do ďalšej misie
Podľa vyšetrovateľov firma nepoznala skutočnú odolnosť trupu, pretože testy neboli dostatočné. NTSB tiež upozornila, že zariadenie bolo poškodené a nemalo byť nasadené do ďalšej misie. Ako informovala BBC, spoločnosť sa tak pustila do ponoru bez úplného pochopenia, aké riziká plavidlo podstupuje.
Pri vyšetrovaní sa ukázali anomálie v konštrukcii ponorky, ktoré spôsobili, že nespĺňala základné požiadavky na pevnosť trupu. Z tohto dôvodu Titan nebol pripravený na extrémne podmienky hĺbkového ponoru, hoci jeho cieľom bol vrak legendárnej lode Titanic v hĺbke približne 3 800 metrov pod hladinou Atlantiku.
Tragicky skončená misia niesla na palube päť ľudí – generálneho riaditeľa OceanGate Stocktona Rusha, francúzskeho odborníka na Titanic Paula-Henriho Nargeoleta, britského prieskumníka Hamisha Hardinga a podnikateľa z Pakistanu Shahzadu Dawooda so synom Sulemanom Dawoodom. Po implózii ponorky v oceáne nikto z posádky neprežil.
