Počet obetí zemetrasenia v Afganistane stále stúpa: Po ničivej katastrofe už zomrelo viac ako 1400 ľudí

Hovorca vládneho hnutia Taliban v utorok oznámil, že počet obetí nedeľného zemetrasenia, ktoré zasiahlo východný Afganistan, už narástol na viac ako 1400. Organizácia Spojených národov (OSN) varovala, že zemetrasenie môže mať dôsledky pre „státisíce“ ľudí. Európska únia (EK) oznámila, že krajine poskytne materiálnu ako aj finančnú pomoc, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Podľa afganského hovorcu zomrelo v postihnutej provincii Kúnar 1411 osôb a ďalších 3124 utrpelo zranenia.
„Domnievame sa, že počet postihnutých osôb by mohol dosiahnuť takmer státisíce ľudí,“ varoval Indrika Ratwatte, humanitárny koordinátor OSN v Afganistane. „Niet pochýb o tom, že počet obetí bude skôr exponenciálny,“ dodal.
Jedno z najhorších zemetrasení v krajine
EK v utorok oznámila, že EÚ v súvislosti so zemetrasením poskytne Afganistanu jeden milión eur a 130 ton humanitárnej pomoci vrátane stanov, oblečenia a zdravotníckych pomôcok. Núdzové finančné prostriedky „budú poskytnuté humanitárnym partnerom, ktorí už vykonávajú záchranné operácie v teréne“, uviedla Komisia.
Zemetrasenie s magnitúdou 6,0 podľa amerického geologického úradu (USGS) udrelo v nedeľu o 23.47 h miestneho času (21.17 h SELČ). Podľa agentúry Reuters ide o jedno z najhorších zemetrasení v krajine.
