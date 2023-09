Počasie v októbri vás šokuje: Bude iné, než ste možno očakávali, takáto je vyhliadka

Uplynulé dni nás potešili príjemným počasím, no september je na konci. Ak vás zaujíma, ako bude v októbri a či nastane prudké ochladenie, iMeteo prichádza s vyhliadkou na nasledujúce týždne. Začiatok októbra by sa mal niesť v znamení teplého počasia, no k záveru mesiaca už bude všetko inak.

Ako ste už možno zachytili, tohtoročný september sa stal svojimi teplotami rekordným. Vyzerá to, že začiatok októbra sa bude niesť v podobnom duchu.

Vyššie teploty, než je bežné

„Začiatok októbra poznačí tlaková výš, ktorá sa nasunie nad naše územie od západu a opäť prinesie prevažne slnečné a veľmi teplé počasie. V porovnaní s dlhodobým normálom budú teploty o zhruba 5 °C vyššie ako je bežné,“ informuje portál o počasí.

Záver mesiaca však má priniesť zmenu a očakávajú sa zrážky. „Očakávajú jednotlivé frontálne vlny a druhá polovica októbra by mala byť zrážkovo nadpriemerná,“ dodáva iMeteo.