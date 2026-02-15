Počasie urobilo otočku: Čaká nás pekelný týždeň, sneh a zima sa vrátili

Slovensko s nádejou očakávalo príchod teplejších dní, počasie má však iné plány. Prechod z prvých jarných náznakov do prudkej, veternej zimy prišiel náhle a v noci zasiahol prakticky celú krajinu. Spolu s ochladením prišlo aj prvé nepríjemné ráno. A nebude posledným.
V severných regiónoch Slovenska sa objavilo sneženie a výrazný pokles teplôt, ktoré skomplikovali situáciu najmä vodičom. Podľa portálu iMeteo náhle ochladenie spôsobilo vážne dopravné komplikácie vrátane viacerých nehôd. Jedna z nich v skorých ranných hodinách viedla dokonca k uzatvoreniu tunela Višňové, ktorý má byť už v tejto chvíli plne prejazdný.
Čaká nás ľadový týždeň
Ako iMeteo informuje vo svojom ďalšom článku, chladné počasie sa na našom území udrží pravdepodobne dlhšie, než sa pôvodne očakávalo. Na väčšine Slovenska má pretrvať minimálne do štvrtka.
Najbližšia noc môže byť dokonca najchladnejšou od začiatku februára – teploty môžu klesnúť pod -5 °C a v najchladnejších dolinách a kotlinách až na -10 až -17 °C.
Mrazivo bude aj v pondelok. Najteplejším dňom budúceho týždňa má byť utorok, no už v stredu má doraziť ďalšie ochladenie. Nočné mrazy by tak mali pretrvať minimálne do štvrtka. Vývoj počasia síce ešte nie je úplne definitívny, no podľa aktuálnych predpovedí si na stabilné, teplejšie dni, budeme musieť ešte chvíľu počkať.
