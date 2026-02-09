Počasie urobí otočku: Vieme, kedy príde na Slovensko zmena. Po mrazoch sa objaví takmer teplotná jar

Foto: TASR/Martin Medňanský

Nina Malovcová
Február ukáže svoju nestálu tvár, Slovensko čaká striedanie mrazov a nezvyčajného tepla.

Počasie na Slovensku vstupuje do obdobia výraznej nestability. Najbližšie dni prinesú rýchle zmeny charakteru počasia, počas ktorých sa nad naším územím vystriedajú chladné aj výrazne teplé vzduchové hmoty. Teploty tak budú kolísať v krátkom čase a rozdiely medzi jednotlivými dňami budú výrazné.

Ako upozorňuje portál iMeteo, február síce z dlhodobého pohľadu vychádza ako teplotne priemerný mesiac, no k tomuto priemeru sa Slovensko nedostane stabilným počasím. Numerické modely počítajú so scenárom, pri ktorom sa bude výrazné ochladenie striedať s prudkým oteplením, pričom niektoré dni môžu priniesť hodnoty výrazne nad februárovým normálom.

Takýto vývoj súvisí so striedaním prúdenia vzduchu nad strednou Európou. V atmosfére sa rýchlo mení pôvod vzduchových hmôt, čo sa prejaví aj na povrchu. Práve tento mechanizmus je dôvodom, prečo sa môže zdanlivo priemerný mesiac prejaviť ako mimoriadne dynamický.

Dnes bude počasie premenlivé so zrážkami

Aktuálnu synoptickú situáciu ovplyvňuje tlaková výš, ktorej stred sa presúva z Pobaltia smerom nad Ukrajinu. Súčasne sa v karpatskej oblasti rozpadá studený front, čo prináša nestály charakter počasia. Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude dnes prevažne oblačno až zamračené, miestami sa môže prechodne vyskytnúť zmenšená oblačnosť, najmä na východe krajiny.

Ojedinele, v západnej polovici na viacerých miestach, sa vyskytnú prehánky alebo dážď. Od stredných polôh, na strednom a východnom Slovensku miestami aj v nižších polohách, sa očakáva sneženie. Ráno sa môže ojedinele vytvoriť hmla. Najvyššia denná teplota vystúpi na 3 až 8 °C, v severných oblastiach a na Spiši miestami len okolo 1 °C.

Foto: TASR/Daniel Stehlík

Vo výške 1500 m sa bude teplota pohybovať približne na úrovni -3 °C. Vietor bude väčšinou slabý alebo žiadny, na východe spočiatku miestami severný s rýchlosťou 3 až 8 m/s, na juhozápade sa postupne zmení na juhovýchodný s rýchlosťou 2 až 7 m/s. Úhrn zrážok dosiahne do 3 mm, v horských oblastiach môže napadnúť do 3 cm snehu.

Aj nasledujúci deň zostane v znamení chladnejšieho počasia. Maximálne denné teploty sa budú pohybovať prevažne od 0 do 5 °C, pričom v niektorých severných regiónoch sa budú držať len tesne nad bodom mrazu. Z pohľadu dlhodobého normálu pôjde o teplotne priemerné až mierne podpriemerné hodnoty.

V polovici týždňa dorazí výrazné oteplenie

Zlom v počasí by mal nastať v strede týždňa. Do strednej Európy začne od západu a juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch, ktorý ovplyvní aj Slovensko. Streda prinesie zrážky, no práve po nich sa začne rýchly nárast teplôt. Vo štvrtok by mohli padnúť zatiaľ najvyššie teploty tohto roka. Denné maximá sa budú pohybovať približne od 5 do 11 °C, pričom na juhozápade Slovenska môžu vystúpiť až na 13 až 14 °C.

Ilustračná foto: Pexels

V porovnaní s dlhodobým februárovým priemerom ide o hodnoty vyššie približne o 8 °C. Takéto nadpriemerne teplé počasie môže krátkodobo ovplyvniť aj prírodné procesy. V niektorých oblastiach môže dôjsť k predčasnému prebúdzaniu vegetácie, ktorá by za bežných okolností mala zostať v zimnom útlme.

Okolo Valentína sa zima opäť pripomenie

Teplá epizóda však nebude mať dlhé trvanie. Počas víkendu okolo sviatku svätého Valentína sa očakáva výraznejšie ochladenie. Teploty opäť klesnú, objaviť sa môžu mrazy a miestami aj snehové zrážky. Február tak bude pokračovať v znamení výraznej premenlivosti, keď sa v priebehu niekoľkých dní vystriedajú zimné aj takmer jarné podmienky.

